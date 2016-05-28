​Ценится в Европе наш судак

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

В прошлом году бизнесмены получили льготный кредит на сумму 60 млн тенге, проценты по которому субсидирует государство. Это позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции, создать новые рабочие места. Филе судака экспортируется в Литву и Германию, внутренний рынок страны рыбзавод обеспечивает партиями свежего леща, жереха, сазана и сома. Объем экспорта в страны Евросоюза достиг 130 тонн в год.

По словам директора ТОО «Каратал балык», технолога Бауыржана Раимбекова, филе судака высоко ценится за рубежом, поскольку обладает полезными свойствами: низкой калорийностью, высоким содержанием белка и аминокислот. Согласно условиям контрактов, оптовые поставки осуществляются по цене 3,5–5 евро за 1 кг продукта. На заводе действует безотходный цикл: выпускается также костная мука, которая пользуется высоким спросом среди животноводов. В ближайших планах – открыть цех копчения и вяления рыбы. 

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