​Ценится в Европе наш судак

В прошлом году бизнесмены получили льготный кредит на сумму 60 млн тенге, проценты по которому субсидирует государство. Это позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции, создать новые рабочие места. Филе судака экспортируется в Литву и Германию, внутренний рынок страны рыбзавод обеспечивает партиями свежего леща, жереха, сазана и сома. Объем экспорта в страны Евросоюза достиг 130 тонн в год.

По словам директора ТОО «Каратал балык», технолога Бауыржана Раимбекова, филе судака высоко ценится за рубежом, поскольку обладает полезными свойствами: низкой калорийностью, высоким содержанием белка и аминокислот. Согласно условиям контрактов, оптовые поставки осуществляются по цене 3,5–5 евро за 1 кг продукта. На заводе действует безотходный цикл: выпускается также костная мука, которая пользуется высоким спросом среди животноводов. В ближайших планах – открыть цех копчения и вяления рыбы.