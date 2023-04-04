Ценники на заправках поменяются

Экономика
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Рысбек Жантыкеев

После полутора лет затишья на казахстанском рынке ГСМ ожидаются серьезные перемены: повысятся цены на бензин марки А-92 и дизельное топливо.

коллаж Натальи Ляликовой

Ценники на отечественных АЗС сменятся 12 апреля: бензин вырастет со 182 до 205 тенге за литр, дизтопливо – с 240 до 295. Об этом и текущей ситуации на рынке ГСМ Казахстана вчера на брифинге в СЦК рассказал журналистам и. о. министра энергетики Болат Акчулаков.

По информации главы ведомст­ва, после модернизации трех отечественных НПЗ их производственная мощность выросла на три млн тонн, достигнув 17 млн тонн. За последние пять лет бензина в стране стали производить больше на 70%, дизельного топ­лива – на 30%.

Тем не менее в минувшем году при рекордном объеме выпуска дизтоплива (5,2 млн тонн) в некоторых регионах Казахстана ощущалась его острая нехватка. Дефицит пришлось перекрывать за счет дорогого импорта, хотя потребление дизеля основными отраслями экономики оставалось на прежнем уровне.

Почему в стране при рекорд­ном производстве не хватает горючего? Основными факторами постоянно растущих объе­мов потребления выступают транзитный автотранспорт, а также «серый» экспорт в соседние страны.

По самым скромным подсчетам, в прошлом году на долю транзитного транспорта приш­лось около 150 тыс. тонн диз­топлива. Еще около 200 тыс. тонн горючего было вывезено путем «серого» экспорта. Дело в том, что Казахстан входит в число государств с самыми низкими ценами на ГСМ. К примеру, в России стоимость одного литра дизтоплива в среднем составляет 345 тенге, а это на 45% дороже, чем у нас.

В Кыргызстане за литр солярки отдают 390 тенге, или на 64% больше, чем в Казахстане. Еще дороже – 480 тенге, то есть в два раза выше, стоит этот вид горючего в Узбекистане. Маржа от перепродажи казахстанского топлива составляет 50–120% и суммарно доходит до 140 млн долларов в год.

Зафиксировано множество фактов, когда фуры оснащались дополнительными баками. Таким образом, водитель мог разом залить в них от одной до четырех тонн топлива. Если такая машина едет «сливаться» в Узбекистан, то с каждой тонны можно заработать 700 долларов. В случае поездки фуры в Кыргызстан соответствующая сумма – 250 долларов.

Даже если заправлять и затем сливать разрешенные 300 лит­ров, то заработок все равно будет очень высок (рентабельность сос­тавляет от 50% до 120%).

Ситуация в сопредельных странах оказывает значительное влияние на внутренний рынок Казахстана. К примеру, в марте прошлого года розничные цены на дизельное топливо РФ снизились до уровня цен РК. В результате на приграничных с Россией АЗС существенно упали продажи горючего, поскольку пропала заинтересованность в вывозе ГСМ из Казахстана.

Но буквально через месяц пошел резкий рост розничных цен в соседних странах, и как следст­вие, уже осенью, не­смотря на увеличение производства ДТ, страна снова столкнулась с острой нехваткой дизеля. Нынче диспаритет цен сохраняется.

Поэтому в марте произошел рост потребления ГСМ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%. В такой ситуации казахстанский дизель будет однозначно «утекать» в другие страны в еще больших объемах.

Уже в этом году Казахстан может столкнуться с его дефицитом в объеме до 850 тыс. тонн. Если раньше он частично перекрывался за счет наращивания объемов производства, то сейчас отечественные НПЗ работают на пределе своих возможностей. В ближайшие шесть лет существенно увеличить производство ДТ будет физически невозможно. Таким образом, республика своим дешевым горючим фактически субсидирует экономики соседних стран в ущерб собственным национальным интересам.

По словам Болата Акчулакова, пока в республике действовали фиксированные цены на ГСМ, Минэнерго не сидело сложа руки и предприняло ряд мер.

Однако «теневой экспорт» всегда находит возможности для обхода ограничительных мер. И каждый раз Правительство вынуждено в срочном порядке закупать дорогое импортное горючее, чтобы не допустить его нехватки. Поэтому в целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами.

Следует пойти на непростой, но в то же время нужный шаг – повысить предельные розничные цены. Если сегодня не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время Казахстан столкнется с тотальным дефицитом топлива. Более того, это закроет пути для дальнейшего развития отрасли и создаст угрозу энергетической безопасности страны.

Важная информация для отечественных аграриев: рост цен на ГСМ в розничной сети не отразится на ходе весенне-полевых работ. На нужды фермеров Правительством выделено 413 тыс. тонн дизельного топлива. Аграриям они обойдутся в 220 тенге за литр.

Отпуск и доставка солярки на посевную находятся на особом контроле профильных госорганов. И еще: рост цен на ГСМ не должен серьезно повлиять на стоимость товаров.

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