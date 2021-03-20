Ценность традиций

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Женис Байтурин

Отмечать Наурыз в регионе начали 14 марта. Этот день традиционно по старому календарному летоисчислению на западе страны считается Көрісу күні: после долгой зимы люди приветствуют друг друга при встрече, накрывают дастархан, желают достатка, добра, здоровья. Именно тогда повсеместно начались различные тематические мероприятия, завершающим аккордом которых станут события 22 марта.

В этот день ожидается шествие праздничного каравана в парке Актобе, а на сцене «Өнер орталығы» запланировано яркое концертное представление. Руководитель управления внут­ренней политики областного акимата Айбек Купенов подчеркивает, что все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых санитарных требований.

Пусть в парках нет традиционных юрт, но почувствовать вкус праздника возможность будет. 21 марта пройдет конкурс «Наурыз береке» с дегустацией блюд. Рестораны и кафе города также будут угощать и наурыз-коже, и баурсаками. А у ТРЦ «Керуен-сити» и в районных домах культуры пройдут этнофестивали «Шұбат-пати» и «Қымыз-мұрындық». Цель этих мероприятий – широкая пропаганда полезности национальных блюд.

Начиная с Дня приветствий в районных домах культуры, в центре духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» уже прошли постановки, демонстрирующие обряд көрісу, конкурсы невесток, выставки изделий прикладного искусства. В ТРЦ «Керуен-сити» модельные агентства организовали показ коллекций одежды в национальном стиле.

Также в регионе проведена акция по благоустройству дворов, скверов и парков. В День памяти предков и благословений в областном Доме народного творчест­ва и в других центрах культуры состоялись встречи аксакалов с молодежью. Представители старшего поколения затронули темы сохранения семейных ценностей, почитания старших, оказания помощи нуждающимся.

Наурыз – это время не только праздника, но и поддержки социально уязвимых слоев населения. В преддверии Наурыза аким области Ондасын Уразалин встретился с участницами проекта «Менің кәсібім – отбасымның ырысы». В мероприятии участвовали 30 мам из многодетных и малообеспеченных семей, а также 10 участниц проекта.

Отметим, что этот социальный проект реализуется в регионе с прошлого года, и многим его участникам оказана помощь в ведении собственного дела. В 2020-м 30 женщин, чьи работы признали лучшими, получили швейные машины, 13 зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, 3 получили гранты, 4 трудоустроились порт­ными, остальные используют швейные машины, увеличивая доходы семьи на дому.

Отметим, что для поддержки матерей из числа получателей адресной социальной помощи в рамках данного проекта в минувшем году состоялись мастер-классы по шитью и прикладному искусству, обучение азам ведения бизнеса. Так, многодетная мама из Шалкарского района Алмагуль Сейтова нынче успешный предприниматель, поставила на широкую ногу швейное дело. В 2020-м краткосрочные курсы профессиональной подготовки прошли 298 многодетных матерей. Еще 514 многодетных и малообеспеченных матерей начали собственное дело, получив грант.

В этот раз благодаря спонсорам 30 актюбинкам вручено оборудование для выпечки. Также меценаты, общественные фонды, волонтеры оказали помощь малоимущим и многодетным семь­ям, людям с инвалидностью, сиротам.

В рамках празднования Наурыза прошли и традиционные состязания по национальным играм: асық, тоғызқұмалақ и другим. На лыжероллерной трассе в парке «Астана» состоялся марафон-кросс. Запомнился флешмоб национального танца «Қара жорға».

В музеях, центре «Анаға тағзым», домах культуры райо­нов состоялись выставки произведений художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.

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