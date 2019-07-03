​Ценности Основного закона

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Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии конституционной законности в стране в первом полугодии текущего года. По словам председателя Конституционного совета, в стране в ходе всех проведенных мероприя­тий было обеспечено неукоснительное соблюдение принципов и ценностей Основного закона.

Глава государства заявил о необходимости в полной мере использовать созидательный потенциал Конституции. Он также отметил, что Конституционный совет справедливо уделяет долж­ное внимание вопросам защиты прав граждан, сообщила пресс-служба Президента.

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