Ценности Основного закона
Свежий выпуск
427
Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии конституционной законности в стране в первом полугодии текущего года. По словам председателя Конституционного совета, в стране в ходе всех проведенных мероприятий было обеспечено неукоснительное соблюдение принципов и ценностей Основного закона.
Глава государства заявил о необходимости в полной мере использовать созидательный потенциал Конституции. Он также отметил, что Конституционный совет справедливо уделяет должное внимание вопросам защиты прав граждан, сообщила пресс-служба Президента.