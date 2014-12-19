Свежий выпуск Ценности свободы и мира Шавкат ИСМАИЛОВ, председатель Кыргызского этнокультурного об

Удивительно, как четко и лаконично в «Слове о Независимости» обозначены самые важные вехи нашего казахстанского пути.

Вот уже 23 года прошло с той памятной даты, когда наша страна обрела новый статус, вместе с которым получила и новые возможности, новую ответственность, новые цели. Эти возможности мы сумели использовать с умом, все силы вложив в дела, которые способствовали и способствуют укреплению нашего суверенитета.

Независимая Респуб­лика Казахстан представляет собой государство с весьма многонациональным составом населения – на территории страны проживает порядка 130 этносов. На заре суверенитета многие ученые, политологи рассматривали эту полиэтничность как очень опасный фактор, который может в будущем привести к противоречиям и конфликтам внут­ри страны. Однако благодаря продуманному курсу на консолидацию общества, взвешенной и мудрой национальной политике, осуществляемой Главой государства, фактор полиэтничности стал мощным, стратегическим ресурсом с невероятным созидательным, позитивным потенциалом, благодаря которому удалось сохранить мир в стране и укрепить независимость. Убежден, именно об этом думал Глава государства, когда говорил в своем «Слове о Независимости» о выборе народа жить в мире, согласии и доверии друг с другом.

Внутренняя стабильность, общественное, межнациональное согласие способствовали тому, что Казахстан стал авторитетным членом мирового сообщества. Ведь наша миролюбивая политика направлена не только внутрь, но и вне страны. То есть, как отметил Глава государства, страны, с которыми мы выстроили за эти года экономические ли, политические ли отношения, – это наши друзья и стратегические партнеры, вместе с которыми мы работаем во имя мира и стабильности.

Независимость Респуб­лики Казахстан определил сам народ, и сам народ трудится над ее укреп­лением и сохранением. Поэтому очень важно, что та политика, которую проводит Президент, близка и понятна каждому казахстанцу, ведь в ее основе лежат ценности свободы, суверенного развития и мира.



