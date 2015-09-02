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Ценностная доминанта
Валентина ФИРОНОВА
В работе конференции приняли участие председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов, члены КС Анар Жайылганова, Убайдулла Стамкулов, депутаты Мажилиса Парламента РК, ведущие казахстанские и зарубежные ученые, представители государственных органов, министерств и ведомств, эксперты из Египта, Германии, России, Хорватии, Кореи, Узбекистана, Украины, Индонезии и других стран.
Широким на конференции был не только представительский состав участников, но и тематический спектр обсуждения. Если говорить о приоритетных направлениях, то прежде всего это – Конституция как фактор устойчивого развития состоявшегося государства, имплементация норм международного права в национальное законодательство РК, конституционные основы развития уголовной политики, регулирование отношений в сфере экологии и экономики.
Конституция Казахстана, отмечали зарубежные эксперты, не только одна из самых молодых в мире, но и одна из лучших на постсоветском пространстве. Такое мнение на конференции высказали декан юридического факультета Вильнюсского университета Томас Давулис, заместитель председателя Конституционного суда Российской Федерации Сергей Маврин, глава секции Европы и Азии офиса верховного комиссара ООН по правам человека Хулан Цедев, председатель Конституционного суда Республики Македонии Елена Гошева, омбудсмен Республики Молдова Михаил Которбай, судья Конституционного суда Румынии Петре Лазаройу, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права МГУ, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук Сурен Авакьян и другие.
По их словам, наша страна успешно развивается как правовое и демократическое государство благодаря, преж­де всего, Основному закону страны. Без Конституции, считают они, которая была принята 20 лет назад, показательных темпов развития экономики и стабильности в казахстанском обществе могло и не быть.
– Казахстан идет в правильном направлении, – убежден гость из ФРГ – президент Конституционного и Высшего административного суда Рейнланд Пфальц Ларс Брокер. – За 20 лет действия Конституции ваша страна добилась больших успехов. Я уверен, что Казахстан дальше будет развиваться еще масштабнее. Мне импонирует и то, что ваша страна ведет активный диалог со многими мировыми экспертами, – отметил он.
Председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич считает, что в Центральной Азии главный юридический документ Казахстана – образец для многих стран. Эксперт отмечает, что сегодня в мире наблюдается дефицит конституционализма, что порой приводит к военным конфликтам.
– Примечательно и то, что Основной закон вашей страны на мировой арене позиционирует Казахстан как демократическое правовое государство, которое стало залогом стабильности, – подчеркивает П. Миклашевич.
Председатель Конституционного суда Республики Беларусь также сказал о том, что Конституция Казахстана не только впитала в себя все основы в области прав человека и конституционного строительства, но и, что особенно важно, в ней учтено историческое развитие страны, самобытное начало и национальные традиции. И это дало возможность сохранить единство казахстанского народа и согласие в обществе. Высокая эффективность действия Конституции подтверждается впечатляющими результатами развития страны.
Символично и то, что в работе конференции приняли участие не только молодые ученые двух университетов, но и студенты. Именно им предстоит продолжить исследования, начатые старшими товарищами. Ведь о какой бы сфере мы ни говорили, точкой отсчета всегда будет Конституция, сердцевина которой – права и свободы человека.
Запоминающимся моментом конференции стало и награждение большой группы ученых из двух университетов юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 20 жыл». Вручая награды, председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов не только поздравил каждого, но и сказал теплые слова об их заслугах.

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