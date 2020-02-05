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​Ценный вопрос

Гуляим Тулешева

Один из таких действенных инструментов, как рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, – так называе­мая оборотная схема, которая представляет собой механизм стимулирования торговых сетей по принятию обязательств удержания цен посредством льготного финансирования. Пока такая система работает только в столице и Алматы.

– Заключается соглашение, в соответствии с которым акимат предоставляет облегченное финансирование, а торговые сети берут на себя обязательство за счет данных средств работать с конкретными поставщиками, с тем чтобы в течение сезонных колебаний можно было бы удерживать цены, – пояснил министр.

В целом, как отметил он, стабильность цен на социально значимые продовольственные товары зависит от многих факторов. Это в том числе низкие объемы производства, недостаточность тех или иных продуктов, импортозависимость. Сюда же нужно отнести потери производителей в ходе производства и транспортировки, различные барьеры при доставке изделий до потребителей, отсутствие полноценной эффективной сис­темы их распределения через сети, широкая сеть непрозрачных посредников.

Говоря о возможности стабилизации цен, министр отметил необходимость комплексного решения проблемы – от производства или импорта продукции до правильного распределения и доведения до потребителя. В связи с этим особое внимание необходимо уделить созданию оптово-распределительных центров.

– В этом плане мы внимательно изучаем международный опыт. Недавно я побывал в Испании и Франции, ознакомился с системами оптово-распределительных центров (ОПЦ). Это один из больших сегментов, влияющих на цены, – отметил Бахыт Султанов.

В Испании и Франции большие ОРЦ создавались с участием государства. Такие центры, сущест­вующие уже более полувека, позволяют влиять на насыщение рынка необходимыми продуктами, налаживать прозрачные отношения между производителями и оптовыми покупателями, расширять сети торговли и доступ продуктов до потребителя.

В Казахстане уже начали заниматься созданием подобных оптовых рынков. Совместно с Азиатским банком развития проводится работа по прогнозированию потоков товаров от производителя до потребителя.

– Мы подтягиваем к этой работе ряд институтов развития, которые помогут нам не только изучить международный опыт, но и будут вместе с нами обеспечивать формирование правильной финансово-экономической модели построения системы. В целом мы ее называем эффективной товаропроводящей сис­темой, – сообщил министр.

Подобный опыт есть и в соседних странах – в Узбекистане и Кыргызстане, с которыми Казахстан находится в схожих природно-климатических условиях. Часто мы испытываем общие проблемы в реализации сезонных продуктов питания, поэтому вместе с соседями планируется кооперироваться в этой работе и создавать эффективную систему.

По мнению главы ведомства, все это позволит товаропроизводителям получить возможность гарантированного сбыта и снизить потери. В результате те деньги, которые сегодня теряются, можно будет вложить в технологии, инфраструктуру хранения.

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