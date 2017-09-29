​Ценой крови и пота

До финиша дошли не все

– Красавчик, молодец! – краповик с довольным видом похлопывал по плечу кандидата. Но в следующий миг лицо его приняло свирепый вид, и он заорал: – В строй, бегом, я сказал!

Таких картинок на протяжении 2 дней было много, наставники и прошлогодние краповики, как могли, подбадривали своих подуставших подчиненных и однополчан. Однако слабину давать не собирались, ведь кандидатов ждало еще немало испытаний.

Пока ехали на «Урале» до начальной точки очередного этапа, подслушал разговор еще двух краповиков. Рассказывавший уже вышел на пенсию, но приехал в Астану поддержать братишек. Ветеран бежал рядом со своим земляком километров 15, как мог подбадривал его. Но тот все равно сломался и прекратил попытку заполучить вожделенный берет. Иные кандидаты испытывали себя уже по третьему разу и с каждым годом проходили все больший путь, с каждым разом все ближе подбираясь к своей цели.

Степь под Астаной вовсе не выглядела гладкой и ровной, затяжные подъемы и спуски сменяли друг друга, кроссовки и штанины тонули в высокой траве, густым ковром устилавшей все вокруг. Конечно, здесь не было крутых перевалов, как в южноказахстанских горах или в окрестностях Усть-Каменогорска, но погодные условия оказались очень суровыми. Квалификационные испытания на право ношения крапового берета каждый год проводятся в разных регионах страны, сильно отличающихся климатическими условиями. В субботу поговаривали, что где-то в столице выпал снег. В степи снега мы не видели, но холод был несусветный.

На одном из этапов бойцы должны преодолевать водную преграду. Я думал, что в такую погоду «водные процедуры» отменят. Но надежды многих оказались призрачными, и кандидатов повели к водоему.

– Это спецназ, – ответил на мой немой вопрос начальник центра специальных операций НГ РК полковник Павел Коваленко. – Боец спецподразделения должен быть готовым выполнять поставленные задачи в любое время суток, в самой неожиданной ситуации, в разное время года. Мы преследуем цель довести бойца до крайней степени физического и психологического напряжения и усталости и проверить, будет ли он готов в этих условиях выполнить задание. Это не просто бег, это выполнение нормативов на фоне усталости, а значит – самоконтроль, использование резервов организма. То есть это возможность стать бойцом.

Уже к 10 часам утра команда, в которой на старте был 91 кандидат, потеряла половину. Еще через 2 часа в строю оставались всего 22 человека.

– Сколько дойдет, никто не знает, – заявил Павел Коваленко. – Как у нас говорят, трасса покажет. Заявку на участие в испытаниях подали 175 человек, предварительный отбор прошли 95. Я хочу отметить очень высокий уровень подготовки кандидатов в нынешнем году, в результате на мандатной комиссии мы отсеяли лишь четверых.

В ходе квалификационных испытаний, которые длятся 36 часов, кандидаты преодолевают 75 км по пересеченной местности с полной выкладкой, выполняют 19 нормативов, сдают зачет по боевой стрельбе и в заключение должны продержаться 3 раунда в рукопашном бою с 3 разными противниками. Кандидат должен в течение 9 минут вести непрерывный поединок, при этом его всячески провоцируют на активные действия. Как заметил Павел Коваленко, в такой ситуации нельзя выиграть, но можно проиграть. К примеру, при получении нокаута кандидата снимают с испытаний.

Всегда первый

Заключительный этап квалификационных испытаний военнослужащих подразделений специального назначения «Бүркіт» Национальной гвардии РК на право ношения крапового берета и нагрудного знака «Бүркіт» проходили на территории учебного центра в⁄ч 5573 «Қаптағай» в 20 км от Астаны. В штатную структуру НГ РК входят подразделения специального назначения «Бүркіт», предназначенные для использования в самой сложной обстановке, в том числе в случаях необходимости пресечения актов терроризма. Добавим, что в соответствии с Соглашением о Коллективных силах оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопас­ности подразделения «Бүркіт» входят в состав формирований сил специального назначения КСОР, которые являются компонентом постоянной готовности сил и средств ОДКБ.

Как заметил на брифинге, сос­тоявшемся здесь же, в учебном центре «Қаптағай», обладатель крапового берета главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, экзамен этот очень сложный. К испытаниям допускаются только офицеры и военнослужащие по контракту, которые проходят службу в подразделениях специального назначения. Но и функции, возложенные на войска правопорядка, не из простых.

– Четкие задачи перед нами ставит министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, – продолжил главнокомандующий НГ РК. – Вся служебно-боевая дея­тельность частей и соединений Национальной гвардии, подраз­делений спецназа направлена на обеспечение общественной безопасности, поддержание порядка и сохранение спокойствия наших граждан.

В ходе жесткого экзамена кандидатов доводят до пика их физических и моральных возможнос­тей, и тогда, чтобы выполнить нормативы, они используют внут­ренние резервы организма. Делается это потому, что в ходе проведения специальных операций принимающий в них участие боец должен быть готовым ко всему.

И опыт применения спецподраз­делений Национальной гвардии в таких операциях показывает, что именно хороший уровень подготовки позволил избежать в них боевых потерь. Это, подчеркнул генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, главная оценка уровня боевой подготовки в войсках.

В нынешнем году «сессию краповых беретов» успешно прошли 18 бойцов. Однако краповые береты получили 20 военнослужащих. Двое были удостоены высокой награды не в результате участия в квалификационных испытаниях, а за высокие моральные и физические качества, проявленные в ходе проведения специальных операций.

Подполковник Камал Жаксылыков получил огнестрельное ранение, но позиций не оставил, продолжая управлять операцией. Благодаря решительным действиям командира подразделения специального назначения вооруженные преступники были обезврежены. Майор Алимжон Касимов также проявил высокий профессионализм в ходе проведения специальных операций.

– Краповый берет дается один раз и на всю оставшуюся жизнь, подтверждать его не надо, – добавил Руслан Жаксылыков. – Но этим символом доблести спецназа надо дорожить. Это не форменный головной убор, и он не дает никаких материальных привилегий. Краповый берет, скорее, моральный стимул, это готовность офицера и контрактника первым выйти из строя при необходимости выполнения опасного задания. Краповик – это опора командира.