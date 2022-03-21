Послание Президента народу Казахстана, озвученное 16 марта, несомненно, будет вписано в историю нашей страны как отдельная и очень важная страница.

Следует признать, что сегодня наша власть реально взяла курс на глубинные и системные, я бы даже сказал, сис­темообразующие изменения во всех сферах жизнедеятельности общества и государства. Ценой невероятных усилий нам удалось «перелистнуть страницу», оторваться, отказаться от груза изживших себя стереотипов, несмотря на всю их весомость, живучесть, распространенность и глубоко укоренившиеся корни.

Экономисты и политологи, правоведы и социологи, госслужащие и представители НПО отметят многочисленные аспекты и предложения, каждый в своей сфере. Я бы их даже не стал называть предложениями, потому что по большей части это уже не инициативы, а вполне конкретные и тщательно продуманные, взвешенные и ясные задания, принятые решения, судьбоносные поступки.

Однозначно, что Глава государства вновь смело взял на себя огромную историческую ответственность за судьбу страны.

В январе этого года Глава государства принял вызов и единственно правильное решение – остаться со своим народом. И 16 марта Касым-Жомарт Токаев опять продемонстрировал соотечественникам и всему мировому сообществу свое неразрывное единство с чаяниями и нуждами нации. Все, что зрело многими годами и давно стало непреодолимым тормозом в развитии и государства и общества, было исчерпывающе обозначено. А самое главное – взят курс на проведение кардинальных, комплексных и эффективных реформ.

Не буду пересказывать содержание оглашенного документа. Постараюсь передать его суть. Тем более что она не выпячивается в тексте Послания в виде «лозунговых фраз» или «многообещающих программных сентенций». Суть как бы сквозит за кадром, за реальными и действенными мерами, зримыми изменениями, которые касаются и волнуют каждого гражданина нашей республики.

Мы поняли, что восстановлена справедливость и отдано должное бывшей столице республики Алаш – Семею, новые области названы давно ставшими сакральными именами. Центр Алматинской области предложено переименовать в город имени Динмухамеда Кунаева. По каждому из этих внешне простых административных преобразований можно написать объемные научные академические труды, сотни публицистических статей, страноведческих и биографических книг, выпустить серии документальных и художественных фильмов, слагать поэмы, писать музыкальные произведения... И я уверен, что все это будет осуществлено.

Примечательно, что Послание вышло в дни весеннего «Великого народного празднества» – «Ұлыстың ұлы күні». Это традиционный и древний обычай обновления, всепрощения и всеобщего милосердия. Начинается он с «көрісу», что можно перевести по смыслу как «движение навстречу друг к другу», «доброжелательное общежитие», а завершится хлебосольным восточным новым годом – Наурызом.

Сама природа, вселенная как бы благоволит стремлению к очищению и обновлению, являющемуся главным посылом Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Приведем лишь отдельные месседжи: нашей стране нужны кардинальные реформы, в противном случае – застой; необходима системная перезагрузка; нужно изменить парадигму развития страны; разные взгляды, но единая нация; нужно возродить в обществе веру в реальность перемен; мы должны построить счастливое общество не в будущем, завтра, а сейчас, сегодня.

Отрадно, что приняты четкие планы с обозначенными сроками исполнения по развитию местного самоуправления, дебюрократизации госаппарата, укреп­лению парламентаризма, совершенствованию демократических выборных процедур, независимости судов и проз­рачности в деятельности правоохранительных органов.

В Казахстане грядет долгожданное весеннее половодье, лед тронулся! И остановить запущенные процессы уже никому не удастся. Потому что это не только то, что инициирует в очередной раз власть, – именно этих перемен давно ждало все общество и именно и только такие реформы востребованы и спасительны в нынешней непростой социально-экономической и геополитической ситуации.

И об этом так же, как и о многом другом, открыто и убедительно заявлено в Послании Президента народу Казахстана.