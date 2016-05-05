Центр агрокомпетенции будет создан в Казахстане в 2016 году

Фото с сайта palata.kz



"Для того чтобы возделывать землю, нужны технологии, нужно их знать. В текущем году мы планируем реализовать программу обучения предпринимателей, которые работают в сельхозбизнесе, в частности мы планируем создать центр агрокомпетенции, где на примере базовых хозяйств будем собирать предпринимателей и показывать им современные подходы и производства", – сказал Курманов.



По его словам, определены 25 приоритетных направлений.



"Все это делается в рамках государственного задания, Министерством сельского хозяйства выделяется соответствующий бюджет – около 1 миллиарда тенге. Мы планируем провести 600 семинаров, обучить более 10 тысяч субъектов АПК . Став более эффективными, они смогут развиваться, покупать технику, увеличить объемы производства", – пояснил он.



При этом Р. Курманов подчеркнул, что это не разовая акция, данная работа будет проводиться ежегодно.



Кроме того, по словам главы департамента, по примеру портала фермер.ру, будет создан казахстанский аналог портал фермер.кз, на котором можно будет задать вопросы, обсудить ту или иную проблему с коллегами-фермерами.

