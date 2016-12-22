Центр для особенных детей открыли в Костанайской области
Азамат Сыздыкбаев
Кабинет для детей с особыми образовательными потребностями открыт в Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
На открытии центра присутствовал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Глава региона вручил подарок к открытию кабинета – сертификат на 1 млн тенге для приобретения специального оборудования для сурдокабинета, а также сертификат на приобретение компьютерной техники.
"Если 25 лет назад действовала лишь одна областная психолого-педагогическая консультация, то в настоящее время в данной сети уже 15 организаций. Сегодня мы открываем еще один кабинет психолого-педагогической коррекции. Хочу пожелать фонду и меценатам успехов в этом добром и нужном деле. В стране благодаря деятельности фонда уже работают 13 таких же кабинетов", – отметил аким.
Учредитель Фонда "Дара" Гульнар Досаева, также принявшая участие в церемонии открытия, подчеркнула, что особенные дети нуждаются в таких кабинетах.
"Наша задача – продвижение принципов инклюзивного общества. Мы открываем центры коррекции, где дети с особыми образовательными потребностями могут бесплатно получать услуги специалистов, обучаем специалистов и поддерживаем внедрение инклюзивного образования в нашей стране", – сказала она.
В новом кабинете любой особенный ребенок и его семья могут получить комплексную квалифицированную помощь команды специалистов, таких как дефектолог, психолог, логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, массажист.
По всем нормативам в Центре создана безбарьерная среда: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, цветовые сигналы, поручни.
Кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием, методическими материалами, развивающей литературой и играми, оборудована комната Монтессори и зал лечебной физкультуры.
Кабинет коррекции планирует охватить коррекционной поддержкой детей от 0 до 7 лет, которые не имеют возможности посещать иные заведения. В течение года работой кабинета может быть охвачено более 150 детей с различными отклонениями в развитии, услуги будут оказываться детям и их семьям бесплатно и по месту жительства. Это позволит детям подготовиться к инклюзивному образованию.
Кабинет открыт в рамках проекта "Разные-Равные: Мы за инклюзивное образование" Фондом "Дара" при поддержке акимата Костанайской области.