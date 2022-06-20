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Центр единства
Аманай Сейткасымов, ученый-историк, советник ректора Кокшетауского университета им Ш. Уалиханова

Мы все стали свидетелями зарождения нового института – на священной улытауской земле прошел первый Национальный курултай.

Улытау – это центр нашего государства, историю этих мест невозможно отделить от истории казахского народа.

Полностью разделяю слова Главы государства о том, что курултай – значимое событие для всего казахского общества. Это древняя традиция нашего народа. Как правило, после таких курултаев вершилась его судьба, как, к примеру, образовались улус Джучи или государство Алаш.

Для решения важных общегосударственных дел на курултай ежегодно созывалась не только знать – султаны, старейшины, правители родов. При большом скоплении народа свое мнение могли высказывать и простые люди. Если над родиной нависала опасность, все казахские жузы объединялись, то есть все важные вопросы внутренней и внешней политики решались на курултаях.

Мне же вспоминается другое историческое событие, когда казахские султаны и бии на курултае в Бурабае провозгласили Абылая ханом трех жузов, правившего впоследствии почти 50 лет. Я думаю, после Туркестана один из курултаев можно провести и на священной кокшетауской земле.

Более того, проведение курултая в новообразованной области Улытау – это подтверждение того, что конституционные реформы постепенно претворяются в жизнь. Образуются новые области и адми­нистративные единицы, показывая тем самым, что принятые в ходе прошедшего референдума изменения в основном законе реализуются не только на словах, а плавно переходят в стадию реальности. Жизнь показала, что в прошлые годы власти не всегда прислушивались к голосу простого народа, насущных проблем, а курултай как раз должен стать диалоговой площадкой между властью и народом. Не случайно в его составе есть представители общественности всех регионов, лидеры мнения, как, к примеру, известный писатель Мухтар Шаханов, религиовед и философ Гарифолла Есим, другие знаковые личности.

Предполагается, что со временем состав курултая может меняться, его можно усилить в зависимости от потребностей времени, политических реалий. Поэтому я считаю, что курултай должен оправдать себя, как новый демократический институт власти, призванный решать вопросы единения народа, политической консолидации, углубления тех реформ, которые были приняты в ходе референдума.

Это также площадка для новых идей и предложений. Уверен, казахстанцы с воодушевлением встретили предложение Президента о возрождении Дня респуб­лики. 25 октября должно стать главным праздником, потому что именно в этот день, 25 октября 1990 года, мы определили суверенитет, была провозглашена независимость нашего государства.

Новый Казахстан не построишь за короткое время, для этого, возможно, потребуются годы. Но, полагаю, первые рычаги уже есть, они работают. После январских событий политическая активность наших граждан возросла, формируются новые полити­ческие партии, движения. И в связи с этим все идеи, предложения, перспективы должны обсуждаться и воплощаться на площадке курултая как эпицентра идей и укрепления единства.

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