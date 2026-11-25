В Астане создадут региональный центр подготовки специалистов, востребованных в эпоху ИИ. Здесь будут готовить по специальным программам ухода за детьми, поддержки пожилых и людей с особыми пот­ребностями.

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Nazarbayev University и Bach Institute for Human Development (BIHD) запустят международные проекты на базе Высшей школы образования NU. Такое соглашение подписали во время визита в университет сооснователя и директора BIHD доктора Элайджи Баха. Помимо курсов тут также планируют проводить совместные исследования и оценку результатов обучения.

Вице-декан по научно-исследовательской работе Высшей школы образования Даниэль Торрано пояснил, что проект затрагивает вопросы, с которыми сталкиваются многие семьи. Например, некоторые родители испытывают сложности, когда воспитывают ребенка с особыми потребностями или заботятся о пожилых родителях. Людям порой не хватает профессиональных навыков и знаний.

– Как и во многих странах, в Казахстане растут потребности в сфере инклюзивного образования, социального обслуживания и поддержки семей. Для решения этих задач недостаточно только финансовых ресурсов и инфраструктуры. Нужны также люди, обладающие знаниями, навыками и уверенностью, чтобы оказывать надлежащий уход и поддержку. Именно в этом мы видим ценность нашей инициативы, – отметил вице-декан.

Всего будет запущено пять программ. К примеру, одна из них «Поддержка для родителей» нацелена на развитие навыков воспитания, понимания потребностей ребенка и помощи семье. «Парапрофессионал по сопровож­дению лиц с особыми потребнос­тями» посвящен инклюзивным практикам. А программа «Профессиональная няня» поможет слушателям ухаживать за детьми раннего возраста. Также готовится курс, который затронет вопросы психического здоровья и эмоцио­нального благополучия детей и взрослых.

Пятая программа – «Специалист по уходу за пожилыми людьми» – делает акцент на знаниях и навыках для ответственного и внимательного ухода. Организаторы хотят сделать ее полезной как для профессиональных сиделок и социальных работников, так и для тех, кто заботится о собственных родителях.

Как отметил Даниэль Торрано, каждая программа рассчитана на шесть недель. Занятия будут проходить онлайн, что позволит обучаться жителям разных регионов страны. Программы прежде всего ориентированы на учителей, педагогов дошкольного образования, медработников и специалистов социальной сферы. Но участие будет открыто для всех желающих. Профильное образование или опыт работы в этой сфере не требуется.

– Важно подчеркнуть, что это программы дополнительного образования. Они призваны дать нужные знания и практические навыки, но не заменяют официальную медицинскую, педагогическую или иную профессиональную квалификацию. Наша задача – сделать обучение доступным, понятным и полезным для людей с разной подготовкой и опытом, – сказал Даниэль Торрано.

В ходе обучения особое внимание уделят отработке навыков. Для этого планируют использовать симуляторы на основе ИИ. Слушатели смогут выполнять задания, практиковать навыки и получать обратную связь. Цифровые инструменты предполагается использовать для подготовки к работе, в которой особенно важны человеческое общение, эмпатия и внимание к индивидуальным потребностям.

После успешного завершения программ BIHD будет выдавать сертификаты. Сейчас партнеры изучают возможности их приз­нания в Казахстане, в том числе в системе повышения квалификации педагогов и среди работодателей.

Набор в первый поток и условия оплаты обучения пока не определены. Сейчас партнеры формируют организационную структуру центра, планируют адаптировать программы, перевести учебные материалы на казахский и русский языки. В целом Высшая школа образования обеспечит академическое сопровождение и оценку эффективности программ.

Сооснователь и директор BIHD Элайджа Бах рассказал, что их институт работает с университетами разных стран. Он прогнозирует, что в 2027 году обучение по разработанной им программе пройдут от 2,5 до 3 млн человек. Партнерство в Центральной Азии позволит расширить эту работу.

Дальнейшее развитие центра в Астане будет зависеть от результатов первых двух лет и спроса на программы. В перспективе партнеры допускают расширение инициативы на другие страны Центральной Азии и Кавказа.