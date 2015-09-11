Центр геополитических процессов Свежий выпуск 424 ​Вероника МЕЛЛЬ

Результаты исследования Центра стратегических и международных исследований (CSIS) США по оценкам развития Казахстана, Кыргызстана и Центральной Азии в целом представлены вчера в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Как отметил заместитель директора Биб­лиотеки Первого Президента РК, руководитель Аналитического центра Тимур Шаймергенов, доклады специалистов CSIS отличаются объективностью выводов и оценок.

Исследование проводилось в пяти странах: Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане. В течение полутора лет сотрудники центра проводили интервью с госслужащими, бизнесменами и представителями гражданского общества названных стран. На основе анализа этих интервью и подготовлены доклады, а также ряд рекомендаций по пересмотру приоритетов политики США в отношении стран Центральной Азии.

– Сейчас, когда центральноазиатские страны более тесно интегрируются с другими регионами Евразии, с Южной и Восточной Азией, с Россией, было бы более разумно понимать Центральную Азию как центр геополитических процессов, – отметил директор программы по Евразии и Центральной Азии CSIS Джеффри Манкофф.

В качестве рекомендации экс­перты CSIS предлагают американским чиновникам почаще бывать в странах Центрально-Азиатского региона.

– Со времени распада СССР президент США никогда не посещал Центральную Азию, довольно редко посещает этот регион и наш госсекретарь. Если мы хотим, чтобы центрально­азиатские страны стали приоритетными для политики США, то один из способов поддержать эту идею – сделать так, чтобы представители американского правительства чаще посещали регион, – считает Дж. Манкофф.

При этом, по его мнению, США необходимо рассматривать страны Центральной Азии как полноправных партнеров.

Кроме того, по итогам проведенного исследования рекомендовано развивать сотрудничество университетов и крупных научных центров стран ЦА и США, обмениваться студентами и преподавателями.

Отдельной графой прописано участие Соединенных Штатов Америки в создании транс­портных коридоров по маршрутам Шелкового пути. В частности, по мнению экс­пертов, США должны более активно инвестировать в эти транспортные проекты.



