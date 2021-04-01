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Центр инклюзивного образования для «особенных» детей открылся в Кордайском районе
В рамках проекта «Разные-Равные», реализуемом ЧФ «ДАРА» при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», филиалы Кабинета коррекции п.Кордай открылись в сёлах Масанчи и Сортобе Жамбылской области, а в самом Кордае теперь действует еще и Ресурсный центр.

Кроме того, в Кабинете коррекции Кордая, которому исполнилось уже 15 лет, был проведен ремонт и дооснащение необходимым оборудованием. Мероприятие прошло в рамках «Марафона добрых дел», организованного по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

По данным Управления образования Жамбылской области, в Кордайском районе проживает 910 детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 403 из них имеют инвалидность.

«Своевременная и квалифицированная помощь специалистов может изменить к лучшему жизнь «особенного» ребенка и дать шанс на его достойное и успешное будущее. Необходимую поддержку для детей с особыми образовательными потребностями и их семьям оказывает КППК в селе Кордай. Сегодня открылись еще два филиала, которые позволят детям из Масанчи и Сортобе получать помощь, не покидая свои села. Данный проект развития действующего районного КППК может стать примером для продвижения и расширения спектра услуг детям с ООП, проживающих в сельской местности», - отмечает представитель Фонда «ДАРА» Сауле Бексултанова.

Кабинет психолого-педагогической коррекции – это учреждение, где любой особенный ребёнок и его семья могут получить комплексную квалифицированную помощь команды специалистов, таких как дефектолог, психолог, логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, инструктор ЛФК, педагог музыкальной ритмики. Ежегодно КППК, включая филиалы, может обслуживать более 120 детей с различными нарушениями в развитии на бесплатной основе.

«Благодаря расширению сети КППК и других специальных организаций образования все больше детей с особыми образовательными потребностями могут обучаться в общеобразовательной школе вместе со своими сверстниками. При поддержке Группы компаний АО «Самрук-Қазына», открыто уже 15 Кабинетов коррекции и 16 Ресурсных центров практически по всему Казахстану», - говорит начальник Кордайского районного узла почтовой связи Акжол Каримов.

Ресурсный центр – это школьное пространство и зона сотрудничества специалистов, работающих с особыми детьми, и обычных педагогов. При поддержке Ресурсного Центра в школе создаются необходимых условий для полного и эффективного включения в общеобразовательные школы детей, имеющих особые образовательные потребности в обучении, оказание комплекса научно-методических услуг педагогам, работающим с детьми, имеющими нарушения развития, и их родителям.

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