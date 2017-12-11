Свежий выпуск
​Центр космической науки
Вера Ляховская, Алматы

Создание космической отрасли Казахстана началось около десяти лет назад. Однако ее научная база была подготовлена трудами многих предшествующих поколений казахстанских ученых. И сейчас основную роль в научном сопровож­дении космической деятельности в стране играет Национальный центр космических исследований и технологий (АО «НЦКИТ»), работающий в составе Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и ­аэрокосмической промышленности.

Центр объединяет ведущие научные учреждения, выполняющие фундаментальные и прик­ладные исследования. Это три института – Астрофизический институт им. В. Фесенкова, ­Институт ­ионосферы, Институт космической техники и технологий, а также департаменты дистанционного зондирования Земли, космичес­кого материаловедения и приборостроения.

Современные вызовы диктуют новые требования, и сегодня мероприятия по организации и развитию космических исследований направлены на достижение качественно нового уровня казахстанской космической науки на базе информационных технологий. Тем самым обеспечивается реализация Стратегии индустриально-инновационного развития РК и ее интеграция в мировые научно-технические и инновационные процессы.

Научно-исследовательские и научно-технические программы осуществляются как в традиционных, так и новых направлениях. Это исследования дальнего космоса (звезд, туманностей, галактичес­ких систем, планет Солнечной системы), околоземного космического пространства (солнечно-земных связей, магнитосферы и прогноза космической погоды).

Проведена большая работа по созданию системы наземно-космического геодинамического и гео­физического мониторинга земной коры Казахстана, прогнозированию месторождений полезных ископае­мых, и в этой области получены серьезные результаты. К этому же направлению относятся разработки по предупреждению возможных техногенных аварий и катастроф, связанных со строительством и эксплуа­тацией крупных промышленных и граж­данских сооружений – нефтепроводов, гидроузлов и т. д.

Технология дистанционного зондирования Земли для решения социально-экономических задач в интересах сельского хозяйства, экологии, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций доведены учеными центра до очень высокого уровня. Эти работы заинтересовали представителей международных организаций, и в рамках Программы развития ООН в прошлом году был создан геопортал космического мониторинга засух на территории Казахстана для поддержки обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

Созданы образцы отечественных материалов с заданными свойствами для аэрокосмической промышленности, а разработанные системы и приборы с использованием космических технологий уже внедряются в производство и работают в интересах экономики и безопасности страны. Это СВСН – отечественная система высокоточной спутниковой навигации, казахстанская система ЭВАК (система экстренного вызова оперативных экстренных служб при авариях и катастрофах на базе технологий ГЛОНАСС/GPS и UMTS/GSM), собственные образцы суперкомпьютеров (вычислительной гибридной системы) и многое другое.

Большой объем научных исследований проводится в тесном сотрудничестве с зарубежными коллегами. Достичь серьезных результатов сегодня можно лишь в тесной научной коллаборации. Казахстан в лице АО «НЦКИТ» и Астрофизического института является членом Международного астрономического союза, подписаны и выполняются меморандумы о сотрудничестве с ведущими научными центрами и университетами США, Японии, Европы, России. Нап­ример, наши астрофизики имеют возможность проведения исследований на крупнейших телескопах «Субару» в японской обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях. Но и зарубежные ученые заинтересованы в наших научных базах.

После модернизации оборудования казахстанские обсерватории, занимающие уникальное географическое положение, позволяют проводить наблюдения на самом высоком уровне, в том числе по меж­дународным программам. Кстати, в аст­рофизике современные информационные технологии применяются не только для наблюдений за космическими объектами, но также для расчетов и моделирования больших процессов во Вселенной с помощью суперкомпьютера, который уже несколько лет используется в Астрофизическом институте им. В. Фесенкова.

Внедрение современных информационных технологий, плодотворное международное сот­рудничество, условия работы позволяют привлекать молодых специалистов. Центром и его институтами получены несколько крупных международных грантов, и сегодня молодые казахстанские ученые получают степень доктора PhD в ведущих зарубежных университетах Европы и Китая. Ученые АО «НЦКИТ» уже долгое время являются лидерами среди казах­станских коллег по количеству публикаций в рейтинговых международных научных журналах, таких как Nature и другие.

«За двадцать пять лет наука независимого Казахстана претерпела большие изменения, – говорит президент АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Чингис Омаров. – Мы пережили очень сложные годы, но и достиг­ли серьезных успехов, смог­ли сохранить научный потенциал и приумножить его. К великолепной «старой гвардии» добавились молодые физики, математики, астрономы, специалисты по космическим технологиям. Раньше средний возраст сот­рудников приближался к 60 годам, особенно в астрофизике, сейчас он составляет от 30 до 40 лет. И у нас впереди большие планы и очень много работы.

Мы планируем ряд инвестиционных проектов, продолжим модернизацию экс­периментального астрономического комп­лекса, соз­дание казахстанского научного центра по приему и обработке космической информации с орбитального телескопа «Спектр-УФ» для участия в международном проекте «Всемирная космическая обсерватория – Ультрафиолет». Планируется создание комплекса наземно-космического мониторинга геофизического состояния ближнего космоса, ионосферы и литосферы, а также создание научно-экспериментальной лаборатории разработки и испытания космической техники и технологий. Важным проектом станет и модернизация сети технологических комплексов приема, обработки и архивации данных дистанционного зондирования Земли».

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