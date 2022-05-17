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Центр непартийного наблюдения начал серию обучающих мероприятий по наблюдению за ходом референдума

Председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов провел семинар-совещание с руководителями региональных штабов по вопросам обеспечения наблюдения на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

В рамках встречи участники обсудили функции и задачи наблюдателей, а также ключевые положения Закона РК «О референдуме» и Закона РК «О выборах в Республике Казахстан»

Как подчеркнул Толеген Кунадилов, наблюдение за соблюдением норм выборного законодательства нацелено на обеспечение законности и прозрачности голосования.

Участники встречи рассмотрели такие вопросы, как компетенции избирательных органов, организация деятельности избирательной комиссии в день голосования, права и обязанности общественных наблюдателей, а также принципы их работы.

Наряду с этим отдельное внимание уделено аспектам организации голосования и процедуре проведения голосования, включая подсчет голосов на избирательном участке.

В рамках встречи также отмечена готовность региональных штабов к проведению цикла обучающих семинаров-тренингов для наблюдателей о нормах выборного законодательства и Закона РК «О референдуме».

На сегодняшний день, Республиканским штабом подготовлены методические материалы - рабочий блокнот наблюдателя, памятки, извлечения из законодательных актов, правила наблюдения за ходом выборов и другие материалы.

В завершение встречи Председатель ЦНН Толеген Кунадилов ответил на ряд вопросов руководителей региональных штабов, касающихся подготовки к организации наблюдения в рамках предстоящего референдума.

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