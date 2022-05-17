Центр непартийного наблюдения начал серию обучающих мероприятий по наблюдению за ходом референдума

Председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов провел семинар-совещание с руководителями региональных штабов по вопросам обеспечения наблюдения на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.
В рамках встречи участники обсудили функции и задачи наблюдателей, а также ключевые положения Закона РК «О референдуме» и Закона РК «О выборах в Республике Казахстан»
Как подчеркнул Толеген Кунадилов, наблюдение за соблюдением норм выборного законодательства нацелено на обеспечение законности и прозрачности голосования.
Участники встречи рассмотрели такие вопросы, как компетенции избирательных органов, организация деятельности избирательной комиссии в день голосования, права и обязанности общественных наблюдателей, а также принципы их работы.
Наряду с этим отдельное внимание уделено аспектам организации голосования и процедуре проведения голосования, включая подсчет голосов на избирательном участке.
В рамках встречи также отмечена готовность региональных штабов к проведению цикла обучающих семинаров-тренингов для наблюдателей о нормах выборного законодательства и Закона РК «О референдуме».
На сегодняшний день, Республиканским штабом подготовлены методические материалы - рабочий блокнот наблюдателя, памятки, извлечения из законодательных актов, правила наблюдения за ходом выборов и другие материалы.
В завершение встречи Председатель ЦНН Толеген Кунадилов ответил на ряд вопросов руководителей региональных штабов, касающихся подготовки к организации наблюдения в рамках предстоящего референдума.