​Центр подготовит к ЕНТ

«Скоро в городе откроется второй центр онлайн-тестирования, – отметил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, который не просто принял участие в церемонии открытия, но и лично протестировал сис­тему. – Это поможет нашим школьникам занять лидирующие позиции в республиканском рейтинге».

Центр располагает архивом из 9 тыс. тестов по 11 предметам на двух языках, которые предназначены для учащихся 5-х и 11-х классов. Тестовые задания составляли лучшие педагоги и специалисты страны. Кроме того, здесь проводится около 300 подготовительных курсов. При сдаче экзаменов ученики смогут увидеть свои ошибки и углубить знания по темам, которые требуют более глубокой подготовки. Сделать это можно будет в ходе специальных видеоуроков.