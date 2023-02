Центр притяжения

Министр культуры и спорта Асхат Оралов провел встречу с представителями бизнеса, где разговор шел о перспективах развития туризма в Мангистауской области. Среди участников встречи был и руководитель сети отелей Rixos, бизнесмен Феттах Таминдже. Глава казах­станского ведомства обратил внимание на особую привлекательность региона и его большой туристический потенциал.

– Актау может стать центром притяжения туристов. Так, растет число гостей из Ирана, для которых с прошлого года введен безвизовый режим. Для развития туризма в регионе есть все условия: климат, инфраструктура, большой спрос со стороны туристов, благоприятные условия для инвесторов, бизнесменов, – отметил Асхат Оралов.

Феттах Таминдже рассказал о динамике развития туризма в Мангис­тауской области.

– Мы завершили строительство нес­кольких важных объектов инфраструктуры – это гольф-клуб, торговый центр, новые дороги. В прошлом году наладили сотрудничество с двумя турецкими туропе­раторами, в 2023-м планируем привлечь и других. Сейчас у нас есть пять потенциальных партнеров, которым интересен Актау, но нужно больше мест для размещения туристов. К маю следующего года планируем открытие еще одного отеля на 300 номеров. Если учитывать всю инфраструктуру, включая транспорт, то полный оборот бизнеса достигает 100 миллионов долларов. Работой обеспечены порядка 3 000 человек. А три гостиницы могут дать работу для 5 000 человек, – сообщил турецкий бизнесмен.

Отметим и такой любопытный факт. Популярный британский журнал Condé Nast Traveler опубликовал материал под названием The Most Breathtaking Places to Visit in Kazakhstan («Самые захватывающие места, которые можно посетить в Казахстане»). Авторы статьи детально и красочно описывают Алматы, Бурабай, Астану, Мангистау, Туркестан, Восточный Казахстан и Улытау. Наша страна названа одним из недооцененных и перспективных туристических направлений в мире.