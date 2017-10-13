​Центр притяжения

Алматы, как и другие современные мегаполисы, пытается уйти от планировочной структуры, зам­кнутой на историческом центре. Общеизвестно, что такая модель развития в XXI веке создает сильную нагрузку на транспортную отрасль и способствует появлению герметичных районов, напоминающих гетто. Ведущие урбанисты мира корпеют над проектами развития альтернативных центров притяжения с привлекательными физическим, социальным и культурным ландшафтами.

Одним из приоритетов Программы развития Алматы до 2020 года (ее утвердили в 2003 году) заявлен принцип полицентричнос­ти. Начальник отдела генплана института «Алма­тыгипрогор-1» Алтай Сатыбалдиев напомнил, что в нынешнем генплане уже была предпринята попытка внедрить в традиционно периферийные районы стандарты развития центральных районов. Отчасти она увенчалась успехом. Например, Алатауский район хоть и считается окраиной города, но имеет все предпосылки для того, чтобы стать спортивным цент­ром Алматы. После проведения Универсиады в нем сформировалась отличная инфраструктура, и она продолжает развиваться: в прошлом месяце там открылся легкоатлетический стадион. В ледовом дворце Almaty Arena стали постоянно проводить и культурные мероприятия.

При этом еще в 2012 году Правительство утвердило межрегио­нальный план формирования алматинской агломерации. Тогда же была образована комиссия, которой следовало два раза в год решать вопросы, связанные с ее развитием. Тут уместно вспомнить фразу из «Мастера и Маргариты», повествующую о том, что «заседание не состоится». Точно такая же ситуация случилась с обсуждением обозначенной темы – об этом сообщил руководитель РГП «Госградкадастр» Турлыбек Мусабаев. Она связана с тем, что на финансирование плана был наложен мораторий: Казахстан готовился провести Универсиаду и ЭКСПО. После успешной реализации этих мероприятий лед, кажется, тронулся. Ожидается, что план будет утвержден в первой половине 2018 года.

– За это время мы разработали межрегиональную схему территориального развития алматинской агломерации, – говорит Турлыбек Мусабаев. – По этой схеме Алматы – ядро агломерации, с трех сторон возле него расположатся «контрмагниты». Это населенные пунк­ты Капчагай, Узынагаш, Шелек. А также мегаполис будет окружен шестью «спутниками» – Каскелен, Талгар, Есик и села Отеген-батыр, Тургень, Жетыген. До разработки этой схемы мы говорили об уже существующем проекте развития Алматы – G4 Сity. Но у него есть крупные недостатки: он заберет слишком много пригодных для сельского хозяйства земель, и пока еще никто толком не пояснял, насколько удастся обеспечить население этих малых городов работой. В проект уже вложено около 38 миллиардов тенге, поэтому просто необходимо соразмерить его с генпланом Алматы.

Проект скорректированного генерального плана развития ­Алматы-2030 практически готов и находится на согласовании в акима­те города. Он предусматривает увеличение города на 22 тыс. га.

– Выполнена, но еще не утверж­дена карта сейсморайонирования Алматы, – пояснил Алтай Сатыбалдиев. – Генплан очень тесно связан с ней. Все разломы, выявленные в 1984 году, также подтверждены и современной картой. А добавленные новые сейсмогенерирующие разломы находятся в горной местности, существенного влияния на генплан они не имеют, потому что там застройка не предусмотрена. Кстати, сейчас генплан формируется по системе многовариантности. Это раньше его утверждали на какой-то исторический период времени. В новых реалиях рыночной экономики, когда нередко меняется даже технология возведения и строительства зданий, генплан должен быть гибким.

Возвращаясь к теме полицент­ричности, эксперты отметили, что в Алматы некоторые островки сформировались уже давно и без каких-то особенных усилий. Безусловное внимание притягивают к себе Зеленый базар, Тас­так, барахолка, с недавних пор – Алатауский район, о котором говорилось выше. Задача властей и самих горожан как раз и заключается в том, чтобы подчерк­нуть идентичность этих мест и придать им больше значимости. Тогда алматинцы перестанут ломиться в исторический центр и загромождать его, в то время как другие районы Алматы пустуют и кажутся никому не нужными.

– Это же гравитационная модель. Чем меньше расстояние между двумя объектами и больше масса каждого объекта или обоих вместе, тем больше они притягиваются. Соответственно, и людей вокруг них становится больше, – коротко и ясно сформулировала основную мысль украинский транспортный инженер Елена Чернышева.

Выводы, которые делают эксперты на основании высказываний горожан, гласят: алматинцы не рады, что город заполонили торговые центры, но большая их часть при случае все равно отправится именно туда, а не в театр или музей. Что поделаешь, если эти заведения способны удовлетворить две главные потребности людей, которые заключаются в еде и одеж­де. Возможно, что такое положение вещей изменит обновленная улица Панфилова и Арбат, которые до недавнего наступления холодов пользовались у горожан большой популярностью. Собирались люди и в открытом общественном пространстве «Театр соседей», где в течение трех месяцев шли мероприятия, направленные на социально-культурное развитие микрорайона «Тастак». В зимнее время проект функционировать не будет, организаторы надеются на продолжение в следующем году. Добавим, что в этом районе идет строительство «Аллеи 10 парков». Если все получится, Тастак, имею­щий печальную славу одного из самых грязных и неухоженных районов Алматы, заиграет новыми красками.