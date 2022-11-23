Центр привлечения инвестиций

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в прошлом году была проведена оценка эффективности всех специальных экономических зон (СЭЗ) страны. По итогам анализа Президент заявил, что

«...определены проблемные мес­та и намечены новые подходы. Особую значимость этот вопрос приоб­ретает в связи с релокацией в Казахстан зарубежных предприятий».

Сегодня в республике действуют 13 СЭЗ, при этом их наполняемость проектами остается на низком уровне, в целом порядка 52%.

«По каждой из СЭЗ нам нужно провести анализ целесообраз­ности. Выработать новую модель функционирования. Хочу подчеркнуть: акимы, не занимающиеся реальным развитием своих СЭЗ, сильно рискуют. Мы просто закроем такие зоны и не будем тратить на них бюджетные деньги», – предупредил Касым-Жомарт Токаев.

Чтобы получить реальную картину о специальной экономической зоне в Атырауской области, в регионе побывали депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету под председательством Серикбая Трумова и представители центральных государственных органов. Главная проблема данной СЭЗ, как отмечалось, – незавершенность объектов инфраструктуры и низкая активность инвесторов.

Как отметил Серикбай Трумов, цель создания специальных экономических зон заключается в привлечении в страну инвес­тиций, развитии конкурентоспособности отечественного производства, освоении новых технологий и экспорте товаров на международный рынок.

– На сегодняшний день из бюджета освоено 398,7 миллиарда тенге на строительство объек­тов инфраструктуры во всех регионах. Однако остается ряд проблемных вопросов. Весной текущего года комитетом было проведено заседание «круглого стола» на тему оценки эффективности СЭЗ, по его итогам в адрес Правительства были направлены предложения по улучшению ситуа­ции, – сказал Серикбай Трумов.

В целях диверсификации экономики путем высокой переработки продукции нефтехимического производства и для привлечения инвестиций в 2007 году в Атырауской области был создан Национальный индуст­риальный нефтехимический технопарк. В настоящее время его площадь сос­тавляет 3 619 га. Дорогостоя­щий объект состоит из трех участков. Во-первых, это Карабатан, где сосредоточено основное производство по выпуску полипропилена, поли­этилена и других видов изделий

Второй участок – Тенгиз с газо­сепарационной установкой. Ну и, наконец, в самом Атырау расположился промышленный парк малого и среднего бизнеса по выпуску пластмассовых и резино­технических изделий. Таким образом, на данной территории будет реализовано несколько проектов, и один из них – KPI.

Для нормального функционирования технопарка должны быть созданы условия по соз­данию производств широкого спектра товаров промышленного потребления, нефтехимическая продукция призвана стать сырьем для проектов малого и среднего бизнеса по производству более чем 50 видов полимерной продукции.

То есть в регионе имеется огром­ный шанс для развития предпринимательства, тем более что для СЭЗ предусмотрен особый порядок налогообложения, льготы. Некоторые налоги вообще не надо платить.

Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на совещании в Атырау тоже говорил об эффективности налоговых льгот. Правда, несмотря на то, что СЭЗ была создана еще в 2007 году, в регионе зарегистрировано всего 15 участников, восемь из них стали работать в 2021–2022 годы.

– На сегодня общий объем выделенных бюджетных средств на инфраструктуру СЭЗ составляет 176,1 миллиарда тенге, налогов всеми участниками СЭЗ оплачено на 30 миллиардов тенге, то есть всего 17,3% затраченных средств из бюджета. При этом, учитывая действие благоприят­ного налогового режима, тем самым участники СЭЗ, начиная с 2011 года, сэкономили почти 78 миллиардов тенге, – проинформировал Азамат Амрин.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов обратил внимание на то, что в деятельности специальной экономической зоны имеются проблемы, и надо искать пути их решения. В длинный их список входят незавершенность объектов инфра­структуры, низкая активность инвесторов, отсутствие возможности выкупа земельного участка СЭЗ, ограниченный список приоритетных видов деятельности и так далее.

Почему проблемы возникают? Давайте разбираться. Полный расклад сложившейся ситуации дал председатель правления АО «Управляющая компания «СЭЗ НИНТ» Габит Куркимов.

– Основные акционеры нашей управляющей компании – Министерство энергетики (79%) и АО «Самрук-Қазына» (21%). На территории технопарка три участка. В СЭЗ планировалось включить еще 11 гектаров (к 3 619 га. – Прим. автора) для построения многофункциональной больницы. Сейчас идет воп­рос о передаче документации в Министерство здравоохранения РК. Основные наши показатели состоят в следующем. Зарегист­рировано 16 проектов, объем инвестиций составляет 1 триллион 170 миллиардов тенге, из которых 171 миллиард – бюджетные деньги, остальное – частные инвестиции, – уточнил Габит Куркимов. – Постоянных рабочих мест – 1 088. Объем производства составляет 39 миллиар­дов тенге. Если в предыдущие годы регистрировались крупнотоннажные проекты – для производства полипропилена, полиэтилена, каучука и всего остального, то в этом году мы приняли решение разместить часть малого и среднего бизнеса на площадке Карабатана и показать, какой эффект можно получить из серии продукции, производимой на KPI.

В частности, были зарегистрированы четыре компании, в том числе по производству строительных материалов из полипропилена, пластика, текстиля.

Что касается вопроса инфраструктуры, то ее ввод поделен на два этапа. Первый – для обеспечения производства полипропилена, а второй – для всех остальных изделий, в том числе полиэтилена, бутадиена, реализации проектов малого и среднего бизнеса.

По первому этапу завершенность объектов инфраструктуры составляет 96%, в том числе полностью налажено производство технического газа, построены авто­мобильные дороги, железная дорога. Но вот по водоподготовке готовность пока только 15%.

Главная загвоздка – второй этап, для его реализации необходимы финансовые средства. И немалые. По оценке ТЭО – 210 млрд тенге, однако вопросы финансирования до сих пор не решены. Особо дорога водоподготовка, и в нынешнем году управляющая компания уже подавала бюджетную заявку на 103 млрд тенге, а на первом этапе по этой части необходимо порядка 43 млрд тенге.

К примеру, для малого и среднего бизнеса предусмотрена площадка технопарка в Атырау. В 2014 году было сделано ТЭО, требуется 22 млрд тенге, необходимых для строительства инфраструктуры, но денег не выделено и, соответственно, управляющая компания не может на этой площадке развивать предпринимательство. Тем не менее там была зарегистрирована одна компания, чтобы привлечь в развитие инфра­структуры хотя бы какие-то деньги. Та же самая история и на площадке Карабатан.

Хотели показать, что можно производить из продукции, вырабатываемой по так называемым «якорным» – крупнотоннажным проектам, то есть из полипропилена. Зарегистрировали несколько компаний, готовых заниматься производством строи­тельных материалов, полипропиленовых листов, резервуаров, текстильных изделий. Но инфраструктура для малого и среднего бизнеса не то что не построена из-за отсутствия денег, она даже не предусмот­рена. И решить архиважную задачу управляющая компания не может.

Уже в нынешнем году компании закончили ПСД, разместили заказы на оборудование и на строительство производственных зданий. На этом участке на проектирование и возведение инфраструктуры опять-таки требуются отнюдь немалые финансовые средства, и опять надо проходить госэкспертизу. А она требует, чтобы все компании, которые будут подводить инфраструктуру, уже «сидели» на местах. Получается замкнутый круг.

Теперь – о вопросе, почему столь низок возврат государству инвестиций, если в СЭЗ 15 компаний? Ответ вполне очевиден.

– Из всех этих компаний только две действующие. Еще два предприятия находятся на этапе строительства и пусконаладки. Надеемся, что не сегодня завтра получим продукцию. Есть компании, которые продолжают строительство инфраструктуры для СЭЗ. 10 компаний находятся на этапе проектирования, ТЭО у них имеется. Мы должны привлекать инвестиции, а инвес­торы спрашивают: «Вы подвели инфраструктуру? Там все готово?», – поясняет Габит Куркимов.

Теперь о перспективных планах. В 2024 году будет запускаться первый этап крупномасштабного проекта – производства бутадиена.

– Для первого этапа энергоресурсов достаточно, чего нельзя сказать о втором этапе. Необходимо ввести «коридор» инженерных сетей для того, чтобы все-таки запустить производство бутадиена. А стоимость этого инфраструктурного «коридора» составляет 6,7 миллиарда тенге. Воп­рос надо решать, – обратился председатель правления к депутатам Сената и представителям министерств. – Если идти по той схеме, которая у нас на сегодняшний день, то к 2024 году мы не успеем построить «коридор».

Инфраструктура – это одно, а второе – определение оператора по управлению всей площадкой, всеми объектами. Кроме того, надо внедрить международные стандарты утверждения проектов, ускорить этапы.

– Более того, важно вообще расширить понятие СЭЗ. Нужен специальный правовой режим в части предоставления услуг от управляющей компании другим участникам. Этот вопрос не решен. Нет возможнос­ти заключить прямой договор с участником СЭЗ, – отметил Габит Куркимов.

Сейчас все компании, которые проходят как участники, говорят, что представляют квазигосударственный сектор, работают по правилам закупок АО «Самрук-Қазына» или по правилам госзакупок, то есть не могут напрямую заключить договор с СЭЗ, объяв­ляют тендер. Получается, на вспомогательную деятельность приходит компания, которая у технопарка не зарегистрирована. А ведь самая главная проблема, для чего, собственно, создавалась эта площадка – интеграция, синергия.

Специалисты отмечают необходимость совершенствования законодательства о получении СЭЗ вознаграждения от ее участников. В законе предусмотрено, что управляющая компания должна содержаться за счет услуг, которые она оказывает компа­ниям на территории специальной экономической зоны и за счет их вознаграждения. Но соответствующего механизма нет.

– У нас есть возможность привлекать инвестиции на вспомогательную деятельность, но мы должны гарантировать, что остальные участники на каких-то этапах будут заключать договоры со всеми участниками СЭЗ. В противном случае у нас вокруг территории СЭЗ не хватит земли, чтобы построить такое количество компаний, которые будут задействованы на вспомогательных работах, – акцентировал внимание Габит Куркимов. – Если все механизмы изменить на законодательном уровне, тогда мы сможем говорить о повышении эффективности СЭЗ. А так, в нынешнем году СЭЗ – 15 лет, и, к сожалению, только две компании работают, остальные – на стадии проектирования.