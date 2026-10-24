Центр творчества, единства и согласия

Хорошая новость
Евгения Максимова, Западно-Казахстанская область

В преддверии Дня Респуб­лики в селе Кабыршакты Акжаикского района открылся новый Дом культуры. Современное здание пришло на смену старому клубу, который служил сельчанам более шести десятилетий. Реализация проекта стоимостью 376 млн тенге стала важным событием для культурной жизни села, ведь для его жителей Дом культуры – это больше, чем место для концертов и праздничных мероприятий, – здесь проходят тематические встречи, сохраняются народные традиции, раскрываются таланты и формируется чувство общности.

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В торжественной церемонии приняли участие заместитель акима Западно-Казахстанской области Кайыржан Мендигалиев, представители районного руководства и сельчане.

– Красота села определяется не только его внешним обликом, но и духовным богатством. В этом смысле открытие нового объекта, безус­ловно, станет значимым событием в социально-культурной жизни села Кабыршакты. Пусть Дом культуры станет центром единства и согласия, искусства и духовных ценностей, – отметил Кайыржан Мендигалиев.

Прежний Дом культуры был построен в 1961 году. За десятилетия эксплуатации здание пришло в негодность и было признано аварийным. Новый объект призван придать импульс культурной жизни сельского округа. Жители села в ответ поблагодарили руководство области и всех, кто участвовал в реализации проекта.

После официальной части гости осмотрели новое здание, а праздничную атмосферу дополнила концертная программа. Особым подарком для творческого коллектива нового Дома культуры стали десять домбр, переданных им в дар от имени акима области. Во дворе учреждения также высадили саженцы сосны.

Открытие объекта в Кабыршакты стало частью масштабной работы по развитию культурной инфраструктуры сельских территорий Западно-Казахстанской облас­ти. Так, за последние три года капитальный ремонт домов культуры провели в селах Жамбыл, Мерген и Бударин Акжаикского района. В селе Конеккеткен ввели в эксплуа­тацию новое здание. С 2023 года в регионе построили 17 новых объектов культуры.

#село #дом культуры #День Республики #Кабыршакты

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