Центр творчества, единства и согласия
Евгения Максимова, Западно-Казахстанская область
В преддверии Дня Республики в селе Кабыршакты Акжаикского района открылся новый Дом культуры. Современное здание пришло на смену старому клубу, который служил сельчанам более шести десятилетий. Реализация проекта стоимостью 376 млн тенге стала важным событием для культурной жизни села, ведь для его жителей Дом культуры – это больше, чем место для концертов и праздничных мероприятий, – здесь проходят тематические встречи, сохраняются народные традиции, раскрываются таланты и формируется чувство общности.