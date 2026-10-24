Центр творчества, единства и согласия

В торжественной церемонии приняли участие заместитель акима Западно-Казахстанской области Кайыржан Мендигалиев, представители районного руководства и сельчане.

– Красота села определяется не только его внешним обликом, но и духовным богатством. В этом смысле открытие нового объекта, безус­ловно, станет значимым событием в социально-культурной жизни села Кабыршакты. Пусть Дом культуры станет центром единства и согласия, искусства и духовных ценностей, – отметил Кайыржан Мендигалиев.

Прежний Дом культуры был построен в 1961 году. За десятилетия эксплуатации здание пришло в негодность и было признано аварийным. Новый объект призван придать импульс культурной жизни сельского округа. Жители села в ответ поблагодарили руководство области и всех, кто участвовал в реализации проекта.

После официальной части гости осмотрели новое здание, а праздничную атмосферу дополнила концертная программа. Особым подарком для творческого коллектива нового Дома культуры стали десять домбр, переданных им в дар от имени акима области. Во дворе учреждения также высадили саженцы сосны.

Открытие объекта в Кабыршакты стало частью масштабной работы по развитию культурной инфраструктуры сельских территорий Западно-Казахстанской облас­ти. Так, за последние три года капитальный ремонт домов культуры провели в селах Жамбыл, Мерген и Бударин Акжаикского района. В селе Конеккеткен ввели в эксплуа­тацию новое здание. С 2023 года в регионе построили 17 новых объектов культуры.