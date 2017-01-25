Центр «высокого давления» Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

У центра, созданного в трудные 1990-е, отнимают главное – возможность помогать здоровью детей. 22 года детское учреждение негромко и спокойно вело поддержку ослабленных деток, в первую очередь диа­бетиков. 22 года «Октябренок» кропотливо работал с международными организациями и спонсорами, чтобы дети каждый день имели физиопроцедуры, тренажеры, средства конт­роля за уровнем сахара в крови... Как говорят англичане, step by step, шаг за шагом, здесь договаривались насчет оборудования, препаратов, консультаций, добивались, убеждали… Сегодня вся многолетняя отлаженная прак­тика оказалась парализована: центр захлебнулся в проверках и разборках.



Как горько заметила директор «Октябренка» Лариса Клостер, одни контролеры за порог, на пороге тут же новые. «Физиокабинет работает? А стоматологический? Где фитотерапия? А панно почему не такие, а мебель почему не эдакая?» – передразнила директор последнюю комиссию, нагрянувшую 20 января. Впрочем, последнюю ли… И ведь ни одному проверяю­щему, по словам Ларисы Александровны, до сих пор не пришло в голову спросить, каких усилий стоило коллективу сохранить ухоженное здание и участок. Какой труд вложен в то, чтобы в центре было все необходимое, в том числе медоборудование. Это почему-то никому не интересно.



Танцы вместо инсулина



По словам директора, проб­лема обозначилась еще в 2013 году. Министерство образования и науки издало приказ о типовых учреждениях, к которым единственный в республике абсолютно нетиповой «Октябренок» не относился. Руководитель сразу обратилась к министру (теперь уже бывшему) с просьбой определить устькаменогорскому центру отдельный статус. Министр, надо отдать должное, отреагировал, переадресовав обращение в местный акимат. Хотя местные чиновники ни за что не позволят себе выйти за рамки ведомственного приказа. Но, видимо, легче отгородиться отпиской, чем вникнуть в судьбу учреждения.



Тревожный звонок прозвенел весной 2016-го: в горОО (городской отдел образования) заявили о несоответствии «Октябренка» программе, по которой он до сих пор финансировался. Ларису Клостер уведомили о переводе на программу дополнительного дошкольного образования и необходимости изменить устав. В центре в свою очередь изумились: какое допобразование?! У них не танцуют, не вышивают. У них поддерживают здоровье детей с диабетом, аллергиями, патологиями сердца, почек, с лор-заболеваниями. Ребятишек приводят, как в детсад, на весь день, но занимаются ими, как в профилактории. На летних каникулах здесь постоянно принимают около полусотни школьников.



– Руководитель горОО Мадениет Ахметова была в «Октябренке», прекрасно видела: здание давно переделано под медицинские и процедурные кабинеты, – заметила Лариса Александровна. – Каким образом нас отнесли к допобразованию? По этой программе не положен штат медиков, воспитателей, нельзя кормить детей, принимать на полный день. По сути, это крест на всей работе. Юрист горотдела посоветовал нам: «Откройте кружок хореографии». Детский оздоровительный центр забил тревогу. Лариса Клостер отправила письма в Парламент, в ДАРК (Диабетическая ассоциация Республики Казахстан). Объяс­нила, чем грозит попытка уложить нерядовое учреждение в прокрустово ложе стандартов. Депутаты и ДАРК в свою очередь обратились к министрам: разберитесь, мол, уважаемые, в действиях устькаменогорского горотдела.



На это в министерствах образования и науки, здравоохранения и социального развития, в республиканском комитете по охране прав детей как под копирку повторили ответ, подготовленный Восточно-Казахстанским управлением образования: «Центр «Октябренок» будет продолжать свою деятельность как организация дополнительного образования». В общем чиновники в очередной раз спрятались за ответами-ширмами.



Дети: свои и «чужие»



Самому центру за его жалобы и обращения дос­талось сполна. Пошли комиссии. В октябре пришли аудиторы с финансовой проверкой. Все это время горОО требовал от «Октяб­ренка» изменить устав, в том числе убрать положение о помощи маленьким диабетикам из других регионов. Как пояснила юрист отдела Жанна Адришева, финансируемое из городского бюджета учреждение не вправе принимать иногородних детей.



– Мы устраивали заезды для детей-диабетиков из Уральска, Балхаша, Риддера, Семея, – пояснила директор центра. – Деньги давали ДАРК и фирмы-спонсоры. Теперь эти дети стали чужими. Осенью ассоциация перечислила средства, но мы не смогли принять нормально ребятишек, нам это запретили.



В ноябре 2016 года Лариса Клостер впервые за почти полувековой стаж в образовании заработала «строгач». Как значится в приказе за подписью руководителя горОО Мадениет Ахметовой, директор намеренно воспрепятствовала исполнению постановления акимата Усть-Каменогорска, не исполнила свои должностные обязанности.



Дело в следующем. Центр «Октябренок» обязали зарегистрировать устав, который по закону ему должен был разработать и предос­тавить городской отдел образования. В горОО документ выдали. Но как? За день до дедлайна, не прошитым, не заверенным, без необходимых официальных справок, с ошибками в тексте. Об этом черным по белому сказано в постановлении управления юстиции и письме ЦОНа… Сейчас городской суд которую неделю разбирается, все ли усилия предприняла опытнейший педагог, чтобы в последний день исправить чужие недочеты и вписаться в отведенные сроки. Как в известной пес­не: «Я знаю точно, невозможное возможно».



Кому он нужен, этот центр?



Любопытней всего, что сама Мадениет Ахметова призналась местным СМИ в необходимости работы «Октябренка».



– Педагоги, врачи, директор делают нужное дело, – отметила руководитель. – Дело в том, что в 2009 году центр стал финансироваться как детский сад. А это учреждение дополнительного образования. Они работают строго по уставу, лечат и обучают детей от 4 до 14 лет. По действующей программе финансирования мы можем направлять средства только на зарплату, не можем даже оплатить коммунальные услуги. Поэтому «Октябренок» переведен на другую программу финансирования.



Детский оздоровительный центр был открыт в Усть-Каменогорске в декабре 1994 года. В сложный переходный период, когда инсулина было не достать, Президент Нурсултан ­Назарбаев лично поручил оказать помощь маленьким диабетикам. Администрация города быстро наш­ла здание, утвердила штат. И центр начал принимать детей. До сих пор он остается единственным в своем роде учреждением в Казахстане, во многом уникальным. В кабинете директора накоплены пухлые папки с благодарностями родителей, бабушек и дедушек, организаций, администраций области и других регионов. Они знают, чего стоит помощь маленьким пациентам.



– В Восточном Казахстане постоянно растет число детей с эндокринными заболеваниями, – заключила Лариса Александровна. – Два года назад на учете было 193 ребенка, в 2016 году – уже 249 детей. Это коварная болезнь, которая поражает сосуды, нервную систему, ведет к инфарктам, инсультам, почечной недостаточности. При этом диабет не включен в число нарушений, по которым государство оказывает коррекционную поддержку. Я обратилась в Министерство образования и науки о придании нам статуса реабилитационного центра. Но в ответ услышала: «Зачем?»...

