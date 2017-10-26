​Центр занятости свободен для трудоустройства

Эти меры, направленные на модернизацию социально-трудовой сферы, берут начало из Плана нации «100 конкретных шагов» и реализуются во исполнение поручений Президента Нурсултана Назарбаева, которые он озвучил в Послании народу Казахстана. Тамара Дуйсенова напомнила, что с 2018 года механизм назначения базовой пенсии изменится.

– Если сегодня базовая пенсия выплачивается для всех лиц, дос­тигших пенсионного возрас­та в одинаковом размере, то солидарная или трудовая пенсия назначается в зависимости от трудового стажа, накопленного гражданами до 1 января 1998 года, – сказала она. – Полную пенсию, или 60% от заработной платы, не более 47 МРП, получают женщины, имею­щие 20 лет стажа, мужчины – 25 лет. Если имеющийся трудовой стаж меньше, то и размер получаемой трудовой пенсии будет меньше. И эта разница будет увеличиваться со снижением трудового стажа. Для тех, кто родился в 1960-е годы, он составит в среднем 18 лет, 1970-е годы – 10 лет, 1980-е годы – трудовой стаж отсутствует.

Изменение механизма назначения базовой пенсии с 1 июля будущего года и предназначено для того, чтобы компенсировать уменьшающуюся часть солидарной пенсии женщин. Механизм предполагает назначение базовой пенсии в зависимости от трудового стажа, накопленного гражданами до 1 января 1998 года и перио­да их участия в накопительной пенсионной системе после 1998-го. Для обеспечения непрерывности отчислений пенсионных взносов работающих женщин, находящихся в отпусках по уходу за ребенком до одного года, с 2014 года из республиканского бюджета началось их субсидирование на 10%.

– Кроме того, для увеличения объемов накоплений законодательно закреплено обязательство работодателя по перечислению еще 5% за счет собственных средств в пользу своих работников в новую условную накопительную пенсию, внедряемую с 2020 года, – продолжила Тамара Дуйсенова. – Размер этих пенсионных выплат будет зависеть от периода участия женщин в накопительной пенсионной системе и непрерывного перечисления пенсионных взносов. Поэтому главной задачей по­этапного повышения пенсионного возраста станет предоставление гражданам возможности увеличения пенсионных накоплений. Оно будет осуществляться в течение 10 лет с 2018 по 2028 год. При этом за женщинами будут сохраняться льготы раннего выхода на пенсию. Женщины, родившие пятерых детей и имеющие 20 лет трудового стажа, могут выйти на пенсию в 53 года. На каждого ребенка государство отведет 3 года трудового стажа, но общая цифра составит не более 12 лет. Можно выйти на пенсию и в 50 лет, но при этом женщины должны иметь на индивидуальных пенсионных счетах достаточно накоплений. В это понятие входят следующие виды взносов: обязательные пенсионные, обязательные профессиональные пенсионные и добровольные.

В ходе рабочего визита Тамара Дуйсенова посетила управление занятости и социальных программ города Алматы, где рассказала о модернизации работы Центров занятости населения:

– Пассивно они работают. В идеа­ле центры сами должны искать работодателей и получать от них вакансии, чтобы потом предлагать их людям. А сейчас получается так, что они прак­тически не делают это, просто сидят и ждут соискателей. Те приходят, а достаточного выбора вакансий нет. На их недоу­мение имеется ответ: «Работодатель к нам не приходит, вакансий не дает. Надо его оштрафовать». С какой стати? Чтобы работодатель пришел к вам и дал вакансии, он должен чувствовать, что центры занятос­ти, включая отдел социальных программ, оказывают услуги, которые ему необходимы. На деле получается, что к нему приходят люди без опыта и необ­ходимых навыков. Их прислали из центра просто потому, что они ищут работу юриста.

По словам министра, центры занятости населения нужно преоб­разовать так, чтобы они работали в интересах малого и среднего бизнеса по принципу HR-службы:

– Многие субъекты МСБ своего отдела кадров не имеют, берут людей «с улицы». В этом-то и зак­лючается функционал центров – находить людей с нужными характеристиками, которые смог­ли бы у них работать. А почему этого нет? Потому что проект находится на государственном финансировании. В самом деле, зачем переживать? Пришел человек – оказали услугу, не пришел человек – не сделали это. Зарплату все равно будем получать... Пора эту систему менять.

Государственные центры занятости населения будут получать финансирование в зависимости от количества трудоустроенных и обученных лиц и тех, кто нап­равлен для получения социальных рабочих мест. Тогда они по специфике работы сравняются с частными агентствами, соответственно, скорректируется и заработная плата. Вот те изменения, которые нас ожидают с января 2018 года. Пилотный проект запущен в 4 городах РК, в том числе в Алматы. Если все пойдет благополучно, Парламент примет меры, направленные на модернизацию социально-трудовой сферы, в течение 2018 года.