Централизованный закуп медицинской техники обсудили в Кабмине

Правительство,Медицина

Поручено принять оперативные меры в случае выявления необоснованно высокой стоимости медицинской техники

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам централизованного закупа медицинской техники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Рассмотрены вопросы совершенствования подходов к формированию и оптимизации цен, а также принятия конкретных мер, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств и обеспечение медицинских организаций необходимым оборудованием.

Отмечено, что основной задачей в текущих условиях должно стать обеспечение закупа при сохранении запланированной текущей потребности медицинских организаций в соответствующем оснащении.

По итогам совещания даны поручения принять оперативные меры в случае выявления необоснованно высокой стоимости медицинской техники, при этом обеспечить сохранение установленных требований к качеству и техническим характеристикам оборудования.

#медицина #закуп #техника

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