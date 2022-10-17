Центральная Азия – Россия: реализовать потенциал кооперации

Он выразил уверенность, что договоренности, которые будут достигнуты в ходе нынешнего саммита, укрепят фундамент шес­тистороннего сотрудничества.

– Новый формат, безусловно, придаст импульс взаимодействию в Центральной Азии. С момен­та проведения первой Консультативной встречи лидеров государств Центральной Азии в Казахстане в 2018 году сотрудничество приобрело устойчивый характер. Благодаря совместным усилиям странам региона удалось не только восстановить допандемийный уровень товарооборота, но и существенно нарас­тить его. По нашим данным, в прошлом году объем внутрирегиональной торговли вырос на 34%, превысив 6 миллиардов долларов, – добавил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также выразил уверенность, что встреча в Астане позволит еще более расширить торгово-экономическое сотрудничество между странами, особенно в части инвестиционного партнерства, промышленной кооперации, диверсификации транзитно-транс­портных маршрутов. Совместно с Российской Федерацией страны ЦА смогут в полной мере использовать имеющийся потенциал региональной экономической кооперации.

Открывая встречу на высшем уровне, Глава государства отметил, что сейчас для региона важнейшей задачей являются сохранение стабильности и укрепление безопасности по всему периметру границ. По его словам, на первый план выходят вопросы совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также противодействия различным гибридным угрозам. По мнению Президента, саммит призван способствовать выработке согласованных подходов в этом направлении.

Измерения сотрудничества

На встрече Касым-Жомарт Токаев представил коллегам свое видение дальнейшего сотрудничества, выделив ряд ключевых направлений.

– Первое – это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влия­ет на развитие всего региона. Исходя из коренных интересов наших государств и народов, хотел бы обратить ваше внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них, – заявил Глава государства.

Он отметил, что в связи со стремительно меняющейся ситуацией в мире существующие механизмы взаимодействия в сфере безопас­ности нуждаются в совершенствовании. Наглядными примерами служат попытки дестабилизации ситуации в регионе, применение гибридных информационных технологий для разжигания конф­ликтов. В этой связи Президент РК предложил поручить аппаратам советов безопасности стран внес­ти конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер. Главный акцент в этой работе должен быть сделан на обмене информацией и заблаговременном выявлении угроз. Также следует подумать о комплексных мерах реагирования на деструктивное влияние внешних сил, усилить взаимодействие в сфере кибербезопасности.

Кроме того, Глава государства отметил, что отдельное внимание нужно уделять ситуации в Афганистане. По его мнению, следует акти­визировать контакты по линии специальных служб для своевременного выявления и предотвращения исходящих оттуда угроз.

– Еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность в вопросах границ между отдельными странами региона. Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия, добрососедства, а также неукос­нительного соблюдения принципов международного права и Устава ООН. Полагаю полезным создать региональную эксперт­ную площадку с тем, чтобы рассматривать данные вопросы, – также добавил Глава государства.

Второе важное направление сот­рудничества – экономика. Отметив, что в текущих реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи, Президент РК предложил разработать и принять новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и России.

– Акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проек­тов в энергетике, промышлен­ности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. Важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер. Нам необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегио­нальной торговли. Здесь целесо­образно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры. В настоящее время, с развитием наших производств, мы можем на взаимовыгодной основе за­местить друг для друга многие виды зарубежной продукции. К примеру, Казахстан готов нарастить экспорт в центральноазиатские страны на 1 миллиард долларов. Мы также можем увеличить на более чем 1 миллиард долларов поставки казахстанской продукции в Россию. Уверен, подобные резервы имеются и у других государств региона, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание, по его мнению, также стоит уделить развитию информационных технологий. Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из ведущих государств в регионе по цифровизации. Сейчас наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств – членов ООН. И Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в сфере цифровизации, подчеркнул Глава государства.

Третье измерение сотрудничества – транспорт и транзит. В условиях разрыва традиционных логистических цепочек странам региона предстоит в полной мере задействовать имеющийся транзитно-транспортный потенциал.

– Благодаря своему уникальному географическому расположению Центральная Азия являет­ся важным связующим звеном между крупнейшими мировыми рынками. Поэтому на данном этапе важно сосредоточить наши усилия на развитии как действующих, так и перспективных транспортно-транзитных марш­рутов. По оценке Всемирного банка развитие транспортных коммуникаций в ЦА может обеспечить рост ВВП всех стран регио­на на 15%. Для устранения так называемых «узких мест» важно модернизировать инфраструктуру, упрощать административные процедуры, сформировать удобную среду для транзита, внедрять интегрированные логистические цифровые решения. Сейчас новый импульс развития получает Транскас­пийский международный транс­портный марш­рут, который называют также «серединным коридорм». Особое внимание следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север – Юг. Нужно максимально использовать потенциал железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран, которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Четвертое измерение – культурно-гуманитарное сотрудничество. Президент РК призвал и впредь уделять внимание этой важнейшей сфере, всемерно дополнять ее новым качественным содержа­нием. При этом главный посыл должен заключаться в нерушимости дружбы, добрососедства и стратегического партнерства стран.

Актуальной задачей Глава государства назвал укрепление связей между молодежью, расширение сот­рудничества в сфере образования. В этом направлении он выразил поддержку инициативе проведения регулярных форумов ректоров вузов Казахстана и России, добавив, что было бы полезным рассмотреть возможность подключения к этому формату и других государств Центральной Азии.

– В современном мире возрас­тает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве, – продолжил Президент РК. – В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей, мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет. Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тес­ное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу. Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей, то есть от нас самих. К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания, в том числе в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, высказанные им инициативы подтверждают искреннее стремление Казахстана к углублению многогранного сотрудничества, главная цель которого – обеспечение стабильности, безопас­ности региона, создание благоприятных условий для устойчивого прогресса наших стран.

Общее понимание актуальной повестки

На саммите также выступили Президент России Владимир Путин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Владимир Путин в своем выступ­лении отметил, что взаи­модействие России с центральноазиатской «пятеркой» не может не вызывать удовлетворения. По его словам, за последние пять лет товарооборот России с государствами региона вырос в два раза – до 37,1 млрд долларов. По итогам первого полугодия взаимная торговля увеличилась еще на 16%. Общий объем российских прямых инвес­тиций в экономику ЦА составляет порядка 5 млрд долларов.

– Отношения между нашими странами строятся по самым разным направлениям и в разных форматах. Мы постоянно находимся на прямой связи, контактируем как по двусторонним каналам, так и в рамках СНГ, Евразийского экономического союза, ОДКБ и в ряде других структур. Всегда можем посоветоваться друг с другом, отрегулировать те или иные возникающие проб­лемы. И тем не менее уверен, что новый формат нашего общения будет небесполезен, принесет, так сказать, дополнительную добавленную стоимость, – сказал Президент РФ.

Говоря о направлениях дальнейшего развития сотрудничества, он затронул такие темы, как энергетика, торговля, транспорт и логистика, эпидемиологическая и санитарная безопасность, информационные технологии.

Особо Президент РФ упомянул о ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что на южных рубежах действительно «тлеет очаг напряженности, чреватый потоками беженцев, террористическими угрозами и распространением экстремистской идеологии», добавив, что не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане – в интересах всех стран региона.

Озабоченность ситуацией в Афга­нистане высказывали фактически все участники саммита. Так, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что афганская проблематика сохраняет свою актуальность на международном и региональном уровне. Сегодня перед всем международным сообществом стоит задача избежать повторения прошлого горького опыта и положить конец многолетнему кровопролитному военному конфликту в этой стране, считает он. Садыр Жапаров также напомнил, что специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану и главой миссии ООН по содействию Афганистану назначена экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, и призвал оказать ей содействие в осуществ­лении своего мандата.

Отдельно Садыр Жапаров остановился на развитии в регионе гидроэнергетики. По его словам, энергетический потенциал водных ресурсов Кыргызстана оценивается в около 150 млрд кВт⋅ч, но на сегодня страна использует менее 10% своего потенциала.

– В июне этого года я дал старт началу строительства Камбаратинской ГЭС-1. На сегодняшний день свою заинтересованность в участии в строительстве данной ГЭС подтвердили Казахстан и Узбекистан. Реализация этого проекта укрепит энергетическую обеспеченность и оптимизирует использование водных ресурсов в регионе, – сообщил Президент Кыргызстана.

Также он подчеркнул важность решения вопросов обеспечения продовольственной и энергетической безопасности. Садыр Жапаров напомнил, что стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители затронул в первую очередь уязвимые слои населения, оказывает давление на бедные домохозяйства, которые тратят наибольшую долю своего дохода на продовольствие. Это, по его словам, вызывает серьезную озабоченность, поскольку социальная и политическая стабильность и доступность продовольствия тесно взаимосвязаны.

– Считаю необходимым сов­мест­но выработать и реализовать общую стратегию по обеспечению продовольственной безопасности наших стран, что представит возможность для комплексного развития сельскохозяйственной и перерабатываю­щей отрасли, – предложил он.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, говоря о приоритетных направлениях сотрудничества, так же как и его коллеги, особо выделил проблематику обеспечения безопасности. По его словам, в регионе не снижает­ся накал напряженности, связанной с деятельностью террористических и экстремистских групп, активно распространяется идеология религиозного радикализма, в разы увеличились объемы незаконного оборота наркотических средств, не сбавляет обороты транснациональная организованная преступность.

– Выступаем за усиление координации по линии наших спе­циальных служб и компетентных органов в целях развития существующих и создания новых механизмов совместной борьбы против распространения радикализации в регионе, – призвал Эмомали Рахмон.

Он также подчеркнул, что на безопасность в регионе напрямую влияет ситуация в Афганистане, а ситуация там продолжает ухудшаться, заметно осложнилась обстановка по всему периметру таджикско-афганской границы. В этой связи Президент Таджики­стана выступил за налаживание более практического сотрудничества в вопросах оказания друг другу помощи в укреплении потенциала охраны границы.

– Новые условия мирового развития диктуют необходимость укрепления нашего торгово-экономического сотрудничества, – продолжил таджикский лидер. – Считаем, что в текущих условиях странам Центральной Азии и России необходимо найти подходы к формированию наиболее эффективной модели экономического сотрудничества. В этом кон­тексте выступаем за поддержание режима наибольшего содействия в торговле широким кругом товаров в стратегических отраслях наших экономик. Создаваемый нами шестисторонний экспертный механизм в сфере торговли должен стать эффективной платформой для обсуждения межстрановых экономических проектов. Вопросы обеспечения продовольственной безопасности имеют важное значение. В условиях нарастания негативных тенденций в этой сфере нам необходимо сфокусировать внимание на принятии согласованных и скоординированных действий в этом направлении. С учетом высокой взаимосвязан­ности наших экономик необходимо более аккуратно подходить к установлению запретов или ограничений на торговлю зерном и другими жизненно важными продуктами между нашими странами, – добавил Эмомали Рахмон.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что в нынешних непростых условиях тесное, эффективное взаимодействие государств Цент­ральной Азии и России приобретает решающее значение.

– Сегодня требуются четко скоординированная политико-дипломатическая работа, слаженное сотрудничество по линии специальных служб, задействование информационных ресурсов, общественных институтов для создания надежных и долгосрочных защитных механизмов, способных обеспечить нашим странам и гражданам мир, спокойствие и уверенность в прочности государственных устоев, – подчеркнул он.

В рамках шестистороннего сотрудничества, по мнению главы Туркменистана, важнейшим приоритетом выступает экономика. Он отметил, что необходимо стимулировать бизнес-сообщества стран к более тесному партнерству, и предложил инициировать создание постоянно действующего делового формата Центральная Азия + Россия, в ходе которого рассматривались бы различные аспекты торгово-экономического сотрудничества.

– Особую значимость приобретает создание на территориях наших стран современной транс­портно-транзитной и коммуникационной систем посредством строительства разветвленной инфраструктуры транспортного сообщения и транзита, охватывающей пространства континентальной Евразии с выходом в Мировой океан. Туркменистан считает, что необходимо сосредоточить усилия на максимальной реализации потенциала, открывающегося перед государствами Центральной Азии и Россией в контексте оптимизации транс­портных потоков на Евро­азиатском пространстве, – сказал Сердар Бердымухамедов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил востребованность нового формата как площадки для продвижения жизненно важных интересов наших стран, обеспечения мира, стабильности и экономического роста в регионе, расширения многопланового сотрудничества. По его словам, назрела объективная необходимость вывести практическое взаимодействие стран ЦА и РФ на новый, более высокий уровень.

Сфокусировать усилия он предложил в нескольких приоритетных измерениях: обеспечение свободного движения товаров и активизация работы по замещению импорта из третьих стран продукцией наших производителей; усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности; укрепление партнерства в сфере обеспечения общей энергетической безопас­ности, в том числе кооперации по развитию альтернативных источников энергии; культурно-гуманитарное взаимодействие.

– Важным измерением, требующим общих и скоординированных действий является экологическая повестка. Для эффективной борьбы с изменением климата важно обеспечить сопряжение национальных стратегий перехода к «зеленой» экономике. При этом особое внимание предлагаю уделить налаживанию сотрудничества между нашими природоохранными ведомствами и исследовательскими центрами в области снижения уровня загрязнения воздуха, улучшения качества воды, внедрения ресурсосберегающих технологий, – предложил Шавкат Мирзиёев.

Как и предыдущие спикеры, Президент Узбекистана также выделил афганский вопрос. Он подчеркнул недопустимость того, чтобы эта страна и ее народ остался наедине со своими проблемами, и отметил важность выработки единых подходов к вопросам урегулирования ситуации в Афганистане.

Завершая встречу, Президент Казахстана Касым-Жомарт То­каев выразил уверенность, что результаты встречи в Астане будут иметь практическое воплощение и способствовать развитию стратегического партнерства в рамках региона Центральной Азии и Российской Федерации.