Центральная Азия – США: развитие диалога

Политика
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Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – США» в Нью-Йорке.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

В повестке дня диалога – вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности.

На саммите Касым-Жомарт Токаев­ выступил после Президента США Джозефа Байдена. Также в мероприятии приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе встречи были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.

Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатываю­щая промышленность и других.

Кроме того, в рамках дискуссии были затронуты перспективы укреп­ления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик.

Казахстан также рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщила пресс-служба Президента.

#США #Центральная Азия #встречи #саммит

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