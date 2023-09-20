Центральная Азия – США: развитие диалога Политика 20 сентября 2023 г. 6:00 149 Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – США» в Нью-Йорке. фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева В повестке дня диалога – вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности. На саммите Касым-Жомарт Токаев выступил после Президента США Джозефа Байдена. Также в мероприятии приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе встречи были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии. Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и других. Кроме того, в рамках дискуссии были затронуты перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик. Казахстан также рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщила пресс-служба Президента. #США #Центральная Азия #встречи #саммит