Центральной Азии и Европе нужно строить мосты, а не стены – Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и Президента Европейского совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Открывая встречу, глава государства отметил символичность того, что они проходит накануне 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом.

"Хотел бы подчеркнуть, что Европейский Союз одним из первых признал Центральную Азию как единый сплоченный регион, имеющий глубокую историческую и культурную общность. За 30 лет наши отношения с Евросоюзом получили существенное развитие и способствовали укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Центральной Азии. Межрегиональный диалог распространился практически на все приоритетные сферы сотрудничества, но потенциал не исчерпан. Сегодняшняя встреча на высшем уровне является ярким свидетельством нашего стремления и далее расширять конструктивное взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах", – сказал президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Центральная Азия, находясь на стыке Азиатского и Европейского континентов, является связующим мостом между геополитическими центрами и мировыми рынками. Он убежден, что стремление к развитию широкого спектра межрегионального взаимодействия является прочным фундаментом всестороннего диалога между странами Центральной Азии и Европейского Союза.

"Мир вокруг нас стремительно меняется. Центральная Азия ощущает на себе угрозы, исходящие от беспрецедентной геополитической напряженности. Сегодня крайне важно укрепить взаимное доверие и дух сотрудничества в сердце Евразии. В это непростое время нам, и тем, кто находится в Центральной Азии, и в Европе, нужно строить мосты, а не стены", – заявил президент Казахстана.

Наряду с этим глава государства отметил, что Казахстан вносит свой вклад в достижение всеобъемлющего урегулирования ситуации в Афганистане. С этой целью предпринимаются дипломатические усилия, в эту страну направляется гуманитарная помощь.

Касым-Жомарт Токаев назвал торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие одним из важнейших направлений сотрудничества. Сегодня ЕС – это один из ключевых экономических и торговых партнеров Казахстана.

"За последние 10 лет Евросоюз инвестировал в страны Центральной Азии более 120 миллиарда долларов, что составляет фактически 40 % прямых иностранных инвестиций в регион. Около 70 % всех этих средств были направлены в Казахстан. За 8 месяцев с начала текущего года объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг почти 30 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня около трех тысяч компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики Казахстана", – отметил Глава государства.

Президент считает, что торговля между странами должна иметь более сбалансированную структуру.

"Казахстан может предложить более 100 видов обработанных товаров на сумму около 1,5 миллиарда долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Перспективная тематика – продовольственная безопасность. Как вам известно, мы ежегодно экспортируем более 5 миллионов тонн пшеницы, в том числе в страны ЕС. За последний год наш экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32 % и превысил 630 миллионов долларов. Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС. Отдельная тема – это "зеленая" энергетика. Я полагаю, что здесь мы также могли бы тесно сотрудничать. В целом, хотел бы выразить уверенность в том, что сотрудничество между Казахстаном и Европейским Союзом будет продолжаться", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

На встрече также выступили президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.