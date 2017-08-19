Общество
Центральную улицу перекрыли в Алматы
В Алматы перекрыли улицу Сейфуллина от Кабанбай батыра до Шевченко, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Управление пассажирского транспорта города.
"Движение по улицу Сейфуллина между улицами Кабанбай батыра и Шевченко было закрыто в связи с демонтажом рельсов по улице Шевченко", - сообщили в пресс-службе Управления.
Стоит отметить, движение закрыто практически до улицы Курмангазы. Однако городские власти подчеркнули, что проезд по улице будет восстановлен уже к 19:00 19 августа.