Статьи Центризбирком: хроника дня Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

07.00. Многообещающий старт

По всей стране открылись избирательные участки, а в Центризбиркоме начался первый брифинг, посвященный старту голосования и ключевым вопросам организации работы избиркомов.

Как сообщила член ЦИК Ляззат Сулеймен, голосование в 7.00 20 марта началось на всех избирательных участках, кроме расположенных в четырех западных регионах страны. В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, в силу разницы во времени, голосование началось в 8.00 по времени Астаны.



– Эти выборы являются важнейшим политическим событием для нашей страны, – подчеркнула Л. Сулеймен. – Центризбиркомом, государственными органами приняты все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению. Сегодня все избирательные комиссии полностью готовы к проведению голосования.

Она напомнила, что голосование проходит с 7.00 до 20.00 по местному времени на 9 840 избирательных участках, в том числе на 65, расположенных в казахстанских дипломатических представительствах на территории других государств. В списки избирателей по уточненным данным были включены 9 791 165 граждан РК.



Важно подчеркнуть, что в бюллетени для голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК по партийным спискам, в соответствии с проведенной жеребьевкой, включены партия «Нур Отан» (127 кандидатов), ДПК «Ак жол» (35 кандидатов), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (19 кандидатов), Коммунистическая Народная партия Казахстана (22 кандидата), Общенациональная социал-демократическая партия (23 кандидата) и политическая партия «Бiрлiк» (8 кандидатов).



11.00. Подход к голосованию – ответственный

Первые показатели явки на участки для голосования были озвучены на брифинге в Центризбиркоме уже в 11.00.

– По данным областных, городов Астаны и Алматы территориальных избирательных комиссий на 10.00 20 марта 17,57% всех избирателей, включенных в списки, получили бюллетени, – сообщила член ЦИК Ляззат Сулеймен.



Первая сводка данных избиркомов показала, что самая высокая активность при голосовании отмечена в Костанайской области, где бюллетени получили 24,85% избирателей. В Восточно-Казахстанской области проголосовали 24,31%, в Северо-Казахстанской – 23,85% избирателей. В других регионах явка сложилась в пределах от 6,9% до 23,22%.

Выступившие в ЦИК международные наблюдатели констатировали высокий уровень подготовки и профессионализм представителей избиркомов, высокую активность избирателей уже в первые минуты с момента открытия участков для голосования.

О том, как граждане Казахстана реализуют свое избирательное право, находясь за пределами страны, рассказал на специальном брифинге заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.



– По состоянию на 12.00 по времени Астаны, за рубежом был открыт 61 из 65 избирательных участков в дипломатических представительства Республики Казахстан на территории других государств, где проголосовали более 2 тысяч наших граждан, – сообщил он. - По данным на 19 марта 2016 года, в списки избирателей за рубежом включены около 14 тысяч граждан Казахстана. По сравнению с президентскими выборами 2015 года количество избирателей за рубежом уменьшилось на 6 тысяч человек. Это в первую очередь объясняется тем, что предстоят продолжительные праздничные выходные, и многие наши соотечественники, пользуясь возможностью, выезжают в Казахстан, чтобы отметить Наурыз в кругу родных и близких.



По его словам, избирательные участки в дипломатических представительствах также, как и на территории Казахстана, открылись с 7.00 по местному времени. С учетом временной разницы первыми начали голосовать казахстанцы в Токио и Сеуле, когда в Астане было 4.00 утра по времени Астаны. В 16.00 по времени Астаны должно было начаться голосование в Бразилии, в 17.00 – в Вашингтоне, Нью-Йорке (США) и Оттаве (Канада).



15.00. Рост активности электората

Информация о том, какой процент избирателей проголосовал, озвучивалась представителями Центризбиркома каждые два часа. Уже к полудню явка в среднем по стране превысила 40%, лидером по активности электората, по данным на 12.00 была Алматинская область, где бюллетени получили 57,67% избирателей. Высокие показатели отмечались в Костанайской (54, 31%), Акмолинской (48,45%) и Северо-Казахстанской (48,1%) областях.

К 14.00 показатели явки по стране значительно выросли.



– По информации, предоставленной областными, городов Астаны и Алматы территориальными избиркомами на 14.00 20 марта, по республике проголосовали 60,22% от общего числа избирателей, включенных в списки, – сообщил на брифинге в 15.00 секретарь Центризбиркома Бахыт Мельдешов.

При таком значительном росте показателей явки рейтинг активности по регионам изменился незначительно. Так, Алматинская область сохранила лидерство с показателем явки 77,16% избирателей. На второй позиции осталась Акмолинская область (явка 69,97%), на третью строчку поднялась ЮКО, где проголосовали 68,86% избирателей, а Костанайская область заняла четвертое место с показателем явки 68,17%.



Выше среднереспубликанской оказалась явка в Восточно-Казахстанской (66,7%), Атырауской (65,87%), Кызылординской (65,69%), Жамбылской (63,06 %), Павлодарской (61,77%) и Северо-Казахстанской (61,2%) областях.



19.00. Рекорд для страны

Вывод о том, что явка избирателей будет очень высокой, можно было сделать уже после объявления промежуточных результатов, по данным на 16.00. Тогда, по информации, предоставленной региональными избиркомами, по Казахстану свое право выбора реализовали 71,78% избирателей, внесенных в списки. При этом в Алматинской области явка приблизилась к 90%, высокие показатели были отмечены в Южно-Казахстанской (80,92%) и Атырауской (80,41%) областях.



Однако самыми впечатляющими оказались промежуточные результаты явки избирателей, озвученные на брифинге в 19.00 членом Центризбиркома Маратом Сарсембаевым.

– Согласно данным, представленным областными, городов Астаны и Алматы избирательными комиссиями, по состоянию на 18.00 20 марта 2016 года избирательные бюллетени получили 75,16 % от общего количества избирателей, включенных в списки, – сказал он. – Необходимо отметить, что это уже рекордная явка для всех ранее состоявшихся в нашей стране парламентских выборов. При этом голосование еще продолжается.



В разрезе регионов наибольший процент явки вновь зарегистрирован в Алматинской области – 92,67%. В Южно-Казахстанской области проголосовали 83,4% избирателей, в Атырауской – 82,91%. Кроме того, показатель явки выше среднего по республике отмечался еще в восьми регионах. В столице к этому моменту опустили в урны свои бюллетени 73,78% избирателей, внесенных в списки.



22.30. Явка превзошла все ожидания

Как стало известно после брифинга в Центризбиркоме, по предварительным оперативным данным, итоговая явка избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней составила 77,1%.

– Всего в списки избирателей были включены 9,8 миллиона человек, из них, согласно имеющейся информации, воспользовались своим конституционным правом 7,5 миллиона граждан Казахстана, – отметил председатель ЦИК РК Куандык Турганкулов.



Он подчеркнул, что 77,1% явки – это рекордный показатель для всех ранее проходивших парламентских выборов в Казахстане. В разрезе регионов явка была представлена следующим образом: по Акмолинской области – 79,68%; по Актюбинской области – 80,26%; по Алматинской области – 94,06%. В Атырауской области проголосовали 85,37% избирателей; в Восточно-Казахстанской области – 82,44%; в Жамбылской – 82,66%; в ЗКО - 73,68%. По Карагандинской области явка составила 78,83%; по Костанайской области – 84,85%; по Кызылординской области – 81,75%; по Мангистауской области – 75,91%; по Павлодарской области – 72,85%; по Северо-Казахстанской области – 81,57%; по Южно-Казахстанской области – 85,06%. В Астане проголосовали 74,65% избирателей, в Алматы – 34,1%.



Как проинформировали в Центризбиркоме, голосование прошло без нарушений Конституции и закона о выборах. Подсчет голосов будет продолжаться не более 12 часов с момента окончания голосования.



Следует напомнить, что на выборах 20 марта присутствовали 817 аккредитованных Центральной избирательной комиссией РК наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. В освещении выборов участвовали 147 аккредитованных Министерством иностранных дел РК представителей зарубежных средств массовой информации.

