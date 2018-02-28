​Центризбирком подвел итоги

Итоги работы Центральной избирательной комиссии за 2017 год и новые направления деятельности в текущем году рассмотрены на расширенном заседании ЦИК РК. В мероприятии приняли участие председатели и секретари избирательных комиссий, депутаты Мажилиса Парламента, руководители аппаратов акимов регионов, Астаны и Алматы, представители государственных органов и тренеры электорального обучения.
Открывая заседание, председатель Центризбиркома Берик Имашев отметил, что деятельность ЦИК в 2017 году была направлена на совершенствование законодательной основы избирательной системы Казахстана, развитие международного сотрудничества, цифровизацию избирательных процессов и организацию системы электорального обучения.
Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров сообщил, что в 2017 году состоялось четыре выборных кампании. Дважды проходили выборы депутатов маслихатов РК вместо выбывших, – 26 марта и 29 октября 2017 года. Избрано 162 депутата. Причины досрочного прекращения полномочий депутатов проанализированы, рассмотрены на расширенном заседании ЦИК и официально направлены в партии.
– 28 июня 2017 года состоялись очередные выборы 16 сенаторов, – добавил Константин Петров. – В ходе кампании использовались цифровые списки и электронная регистрация выборщиков. 30 июня избранные депутаты были зарегистрированы на заседании Центризбиркома.
В ходе четвертой электоральной кампании ЦИК осуществлял мониторинг проведения выборов акимов сельского уровня: они с 4 по 24 августа 2017 года состоялись в 14 областях республики.
– В 2018 году нам предстоят 2 довыборные кампании депутатов маслихатов вместо выбывших – в марте и октябре. При необходимости будут избраны акимы городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа, – добавил он.
Сейчас, по его словам, в 15 регионах страны, за исключением столицы, идет подготовка к выборам депутатов вместо выбывших по 68 избирательным округам. Выдвижение кандидатов завершено в минувшее воскресенье, всего выдвинуто 242 претендента. До 28 февраля продолжается регистрация, а выборы состоятся 25 марта.
Также в ходе заседания председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев акцентировал внимание на законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан», который поступил на согласование в ЦИК и другие заинтересованные госорганы. По его словам, проект поправок и период его вынесения на обсуждение соответствуют мировой практике, когда наилучшим для совершенствования выборного законодательства является межэлекторальный период.
При этом Берик Имашев подчеркнул, что считает площадку Центризбиркома наиболее весомой для обсуждения изменений выборного законодательства с участием всех заинтересованных сторон и широкого круга общественности, учитывая, что избирательная система страны охватывает свыше 93 тыс. членов избирательных комиссий.
Им также были озвучены приоритеты дальнейшей работы Центризбиркома, новые формы, методы и подходы к организации деятельности по конкретным направлениям, вопросы сотрудничества с политическими партиями и гражданским обществом.