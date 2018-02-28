​Центризбирком подвел итоги

Итоги работы Центральной избирательной комиссии за 2017 год и новые направления деятельности в текущем году рассмотрены на расширенном заседании ЦИК РК. В мероприятии приняли участие председатели и секретари избирательных комиссий, депутаты Мажилиса Парламента, руководители аппаратов акимов регионов, Астаны и Алматы, представители государственных органов и тренеры электорального обучения.

Открывая заседание, председатель Центризбиркома Берик Имашев отметил, что деятельность ЦИК в 2017 году была направлена на совершенствование законодательной основы избирательной системы Казахстана, развитие международного сотрудничества, цифровизацию избирательных процессов и организацию системы электорального обучения.

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров сообщил, что в 2017 году состоялось четыре выборных кампании. Дважды проходили выборы депутатов мас­лихатов РК вместо выбывших, – 26 марта и 29 октября 2017 года. Избрано 162 депутата. Причины досрочного прекращения полномочий депутатов проанализированы, рассмотрены на расширенном заседании ЦИК и официально направлены в партии.

– 28 июня 2017 года состоялись очередные выборы 16 сенаторов, – добавил Константин Петров. – В ходе кампании использовались цифровые списки и электронная регистрация выборщиков. 30 июня избранные депутаты были зарегистрированы на заседании Центризбиркома.

В ходе четвертой электоральной кампании ЦИК осуществлял мониторинг проведения выборов акимов сельского уровня: они с 4 по 24 августа 2017 года состоя­лись в 14 областях республики.

– В 2018 году нам предстоят 2 довыборные кампании депутатов маслихатов вместо выбывших – в марте и октябре. При необходимости будут избраны акимы городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа, – добавил он.

Сейчас, по его словам, в 15 регионах страны, за исключением столицы, идет подготовка к выборам депутатов вместо выбывших по 68 избирательным округам. Выдвижение кандидатов завершено в минувшее воскресенье, всего выдвинуто 242 претендента. До 28 февраля продолжается регистрация, а выборы состоятся 25 марта.

Также в ходе заседания председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев акцентировал внимание на законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан», который поступил на согласование в ЦИК и другие заинтересованные гос­органы. По его словам, проект поправок и период его вынесения на обсуждение соответствуют мировой практике, когда наилучшим для совершенствования выборного законодательства является меж­электоральный период.

При этом Берик Имашев подчеркнул, что считает площадку Центризбиркома наиболее весомой для обсуждения изменений выборного законодательства с участием всех заинтересованных сторон и широкого круга общественности, учитывая, что избирательная система страны охватывает свыше 93 тыс. членов избирательных комиссий.

Им также были озвучены ­приоритеты дальнейшей работы Центризбиркома, новые формы, методы и подходы к организации деятельности по конкретным ­направлениям, вопросы сотрудничества с политическими партия­ми и гражданским обществом.