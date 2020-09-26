Общество

Центром притяжения туристов стала Долина лотоса в Атырауской области

Одним из популярных направлений внутреннего туризма в Казахстане становится посещение дельты реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области, где находятся самые северные в мире места произрастания лотоса, сообщает "Казинформ".

Дельта реки Кигач на границе с Астраханской областью – это десятки гектаров живописных ландшафтов. Здесь можно увидеть заросли лотоса в каналах и протоках дельты, в тех местах, где они впадают в Каспийское море.

Есть несколько версий, как эти цветы, считающиеся на Востоке священными, попали на берега Каспия. Например, их могли занести мигрирующие птицы. Но основная версия – семена лотоса привезли по Великому Шелковому пути из Индии или Китая астраханские купцы.

О лотосе сложено немало легенд и интересных историй. Есть информация о том, что в китайских торфяниках однажды обнаружили семена лотоса, возраст которых составлял больше тысячи лет. Когда их посадили, они проросли, цветок расцвел.

Лотос разводят в Индии и Китае, высевая семена в ил озер и каналов. Листья растения используют в приготовлении различных блюд, из семян делают мармелад, а из цветов готовят чай.

Лотос является символом чистоты для многих конфессий. Считается, что растение чистит ауру человека и благотворно влияет на его здоровье.

Лотос каждый вечер закрывает цветок и прячется под воду, чтобы утром появиться вновь. При этом цветок, выходя из воды, остается сухим. Согласно легенде, чем более грязная и непрозрачная вода, тем красивее цветок лотоса, когда он появляется.

С незапамятных времен в Древнем Египте, Индии и Китае лотос является особо почитаемым и священным растением. У древних египтян цветок лотоса символизировал воскрешение из мертвых, а один из иероглифов изображался в виде лотоса и означал радость. Лотос имел и экономическое значение в Египте: корневища его считались съедобными, их ели в отварном виде, как картофель. Кроме того, в пищу шли и мучнистые зерна лотоса, их размалывали в муку и пекли из нее хлеб. Из корня и семян готовили еще и лекарство. А еще Интернет «рассказал» мне, что древние египтяне, заметив, что цветок этот распускался при заходе солнца, предположили, что явление это имеет таинственную связь с движением небесных светил. Лотос в Египте был посвящен богу солнца Озирису, которого изображали с цветком лотоса на голове.

В Древнем Риме существовала легенда, что во время преследования Приапом нимфа Лотис превратилась в цветок лотоса. В древнегреческой мифологии лотос был эмблемой богини красоты Афродиты. У многих народов лотос символизировал плодородие, здоровье, процветание, долголетие, чистоту, духовность, твердость и солнце.

Каспийский лотос – розовый. Этот вид считается национальным цветком – символом Индии и Вьетнама.

В Корее, Китае и Японии есть фестивали лотоса, которые празднуют красоту этого цветка. Кстати, сегодня на территории СНГ в дикой природе лотос можно встретить только в Краснодарском крае и на Сахалине.

Каспийские лотосы не только самые северные в мире. За необычайно нежный розовый цвет, отличающий их от восточного лотоса, они выделены в отдельный вид. Всего в Каспийском море их 5 тысяч гектаров. В Атырауской области эти уникальные места становятся популярными направлениями экотуризма.

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