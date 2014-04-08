Центры мира и согласия

На первом Республиканском конгрессе домов дружбы, который состоялся в августе прошлого года в Восточно-Казахстанской области, заведующая сектором секретариата АНК Администрации Президента РК Назипа Шанаи высказала мысль о том, что пора взглянуть на Дом дружбы как на центр общественного согласия и со­циальных инициатив, где на первое место нужно поставить решение социальных проблем и рождение социальных идей. Важно и то, чтобы при наших домах дружбы существовали школы подготовки информаторов пропагандистской группы, которые бы доносили до широких слоев населения идею ассамблеи в целом. Эта тема позднее была поднята и в Астане на заседании за «круглым столом», организованном Министерством культуры и информации РК и Институтом социально-политических исследований, где обсуж­дался проект Концепции домов дружбы. 

Идеологическая направленность работы Дома дружбы широкоформатна, поскольку он взаимодействует почти со всеми существующими в области государственными и общественными структурами. И это дает ощутимые результаты. К примеру, воскресные школы – это совместная работа департамента по развитию языков, этнокультурных объединений и кураторов воскресных школ Дома дружбы. Как результат этого тандема – традиционный ежегодный конкурс на знание государственного языка «Тілім менің – арым менің» среди представителей ЭКО, семинар для преподавателей лингвистов, организованный ЭКО немцев «Возрождение». В июле 2013 года в Доме дружбы побывала делегация из Южной Кореи в количестве 15 человек. Тогда были проведены выставка, семинары, демонстрация фильма, открытые уроки корейского языка. Очевидна и тесная взаимосвязь в работе этнокультурных объединений с отделом по делам религии. В 2012–2013 годах в рамках празднования Дня духовного единства в здании областного Дома дружбы прошел «круглый стол» с участием членов АНК, молодежного крыла ЭКО, представителей духовенства. Традиционная посадка деревьев в Парке Первого Президента также стала примером стабильности и межконфессионального согласия. 

Работа молодежного крыла наших ЭКО – будь то конкурсы к Дню единства народа Казахстана, акции по пропаганде здорового образа жизни, участие в форуме молодежи – это частое, особенно в организационных вопросах взаимодействие с управлением молодежной политики и молодежными объединениями области. В тандеме с департаментом внутренней политики областного акимата мы провели такие политически значимые мероприятия, как вечера памяти жертв политических репрессий, посвященные 75-летию депортации корейцев, 70-летию депортации греков. 

Наш Дом дружбы становится и обучающим центром. Секретариат областной АНК провел выездное занятие для слушателей курсов повышения квалификации госслужащих на тему «Опыт работы этнокультурных объединений по обеспечению межэтнического согласия в обществе». Был организован у нас и республиканский лекторий по пропаганде казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия, в котором приняли участие представители госорганов, ЭКО, творческой и научной интеллигенции, молодежи. В тесном контакте Дом дружбы работает и со СМИ. В прошлом году его посетила экспедиция Малой академии наук Украины по сбору материалов для онлайн-проекта к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко и музейного портала «Виртуальный тур по экспозиции красивых музеев онлайн». В ходе встречи были проведены съемки ЭКО украинцев «Оксана». В то же время в рамках празднования Наурыз мейрамы телеканал «Казахстан Актобе» организовал съемки телевизионного проекта «Әз Наурыз – адамзат пен ғасырлардың бірлігі». В съемках участвовали 16 этнокультурных объединений, представляя аул «Бірлік».

С городским и областным отделом образования нас связывают наши дети, наши студенты. Любую знаменательную дату в казахстанском календаре мы встречаем вместе с детьми – будь то благотворительные творческие выезды в учебные заведения города или же встречи в стенах Дома дружбы. Особенно часты такие посещения в преддверии праздника Дня единства народа Казахстана. Причем мы расширяем наши рамки – в июле 2013 года проведена экскурсия для учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы из Талдыкоргана. Они посетили музей, концертный и торжественный залы, кабинеты ЭКО, в которых много интересного узнали о работе Дома дружбы. А недавно у нас побывала заместитель директора департамента содействия и двустороннего сотрудничества министра экономики Польши Ельжбета Бодио. Не менее интересной была встреча с депутатом Мажилиса Парламента РК Еленой Тарасенко. Ряд важных мероприятий провел Дом дружбы с ОО «Клуб женщин-политиков Актюбинской области», которое регулярно инициирует обсуждение самых насущных тем.

Я говорю обо всех этих мероприятиях не случайно. Все они проходят именно в Доме дружбы при непосредственном активном участии ЭКО. Есть необходимость проведения в его стенах еще множества интересных встреч, познавательных лекториев, открытия диалоговых площадок и творческих лабораторий, где в непринужденной обстановке будут решаться социальные вопросы, придающие Дому дружбы тот самый главный статус – регионального центра мира, общественного согласия и социальных инициатив. 

Роза БЕРКЕШЕВА, директор Актюбинского областного Дома дружбы 

