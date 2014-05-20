Главная задача создаваемых повсеместно в мире так называемых свободных экономических зон (СЭЗ) – это предоставление благоприятных условий для инвесторов. При этом неважно – для иностранных или отечественных. Сегодня в Казахстане действуют 10 СЭЗ. Пять из них специализируются на развитии промышленного производства. Шестая зона – на технологических иннова­циях, седьмая – на развитии логистики, восьмая – туристическая, девятая призвана решить проблемы текстильной промышленности и, наконец, десятая – смешанная.

По официальным данным, всего на территории всех СЭЗ в Казахстане было реализовано свыше 80 проектов, еще 70 находятся на стадии строительства. Общий объем государственных инвестиций в СЭЗ составил более 75 млрд. тенге, а объем частных инвестиций – почти 230 млрд. тенге. Однако, по оценкам аналитиков, без активной вовлеченности казахстанского Правительства в их деятельность эти зоны могут так и остаться бизнес-инкубаторами, частично финансируемыми государством. Сегодня встал вопрос о повышении эффективности работы СЭЗ, так как в мире усилилась конкуренция за привлечение инвестиций в экономику.

– Именно поэтому было принято решение о создании Единого корпоративного центра СЭЗ. Он необходим для создания единого бизнес-процесса, отвечающего международным стандартам. То есть любой инвестор, решивший прийти в наши СЭЗ, должен попасть в понятный и прозрачный для него процесс, – сказал Ерлан Сагадиев.

Кроме того, по его словам, Казах­стан нуждается в опыте по подготовке и проведению по всему миру таких мероприятий, как роуд-шоу, которые нацелены именно на привлечение инвесторов.

– Сейчас нам необходимо внести изменения в законодательство, чтобы наши СЭЗ стали действительно центром привлечения инвестиций, – отметил вице-министр.

По его информации, Единый корпоративный центр по работе СЭЗ будет создан на базе Kaznex Invest, который в качестве консультанта привлекает компанию Jurong.

Директор и президент группы компаний Jurong Танг Тат Квонг, который присутствовал на пресс-конференции в Астане, подтвердил, что в мире борьба за капитал и технологии уже давно идет на глобальном уровне. И несмотря на то что Казахстан в последнее время сделал многое для улучшения инвестиционного климата (развитие инфраструктуры, создание особого таможенного режима, налоговые преференции, низкая плата за аренду земли), все же этого сегодня уже недостаточно.

– Необходимо оказывать инвесторам поддержку как на государственном, так и на региональном уровне. Важно, чтобы вся страна работала как единый механизм, – подчеркнул глава компании Jurong.

По словам председателя правления АО «Kaznex Invest» Ерлана Арына, первой экспериментальной площадкой Jurong в Казахстане станет СЭЗ «Парк информационных технологий «Алатау». Уже определен список из 50 транснациональных корпораций – потенциальных инвесторов.

Однако, как уточнил глава компании Jurong, первые результаты их работы будут видны только через пять – десять лет.

Кульпаш КОНЫРОВА