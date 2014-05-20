Центры притяжения инвестиций

Экономика
682

Главная задача создаваемых повсеместно в мире так называемых свободных экономических зон (СЭЗ) – это предоставление благоприятных условий для инвесторов. При этом неважно – для иностранных или отечественных. Сегодня в Казахстане действуют 10 СЭЗ. Пять из них специализируются на развитии промышленного производства. Шестая зона – на технологических иннова­циях, седьмая – на развитии логистики, восьмая – туристическая, девятая призвана решить проблемы текстильной промышленности и, наконец, десятая – смешанная.

По официальным данным, всего на территории всех СЭЗ в Казахстане было реализовано свыше 80 проектов, еще 70 находятся на стадии строительства. Общий объем государственных инвестиций в СЭЗ составил более 75 млрд. тенге, а объем частных инвестиций – почти 230 млрд. тенге. Однако, по оценкам аналитиков, без активной вовлеченности казахстанского Правительства в их деятельность эти зоны могут так и остаться бизнес-инкубаторами, частично финансируемыми государством. Сегодня встал вопрос о повышении эффективности работы СЭЗ, так как в мире усилилась конкуренция за привлечение инвестиций в экономику.

– Именно поэтому было принято решение о создании Единого корпоративного центра СЭЗ. Он необходим для создания единого бизнес-процесса, отвечающего международным стандартам. То есть любой инвестор, решивший прийти в наши СЭЗ, должен попасть в понятный и прозрачный для него процесс, – сказал Ерлан Сагадиев.

Кроме того, по его словам, Казах­стан нуждается в опыте по подготовке и проведению по всему миру таких мероприятий, как роуд-шоу, которые нацелены именно на привлечение инвесторов.

– Сейчас нам необходимо внести изменения в законодательство, чтобы наши СЭЗ стали действительно центром привлечения инвестиций, – отметил вице-министр.

По его информации, Единый корпоративный центр по работе СЭЗ будет создан на базе Kaznex Invest, который в качестве консультанта привлекает компанию Jurong.

Директор и президент группы компаний Jurong Танг Тат Квонг, который присутствовал на пресс-конференции в Астане, подтвердил, что в мире борьба за капитал и технологии уже давно идет на глобальном уровне. И несмотря на то что Казахстан в последнее время сделал многое для улучшения инвестиционного климата (развитие инфраструктуры, создание особого таможенного режима, налоговые преференции, низкая плата за аренду земли), все же этого сегодня уже недостаточно.

– Необходимо оказывать инвесторам поддержку как на государственном, так и на региональном уровне. Важно, чтобы вся страна работала как единый механизм, – подчеркнул глава компании Jurong.

По словам председателя правления АО «Kaznex Invest» Ерлана Арына, первой экспериментальной площадкой Jurong в Казахстане станет СЭЗ «Парк информационных технологий «Алатау». Уже определен список из 50 транснациональных корпораций – потенциальных инвесторов.

Однако, как уточнил глава компании Jurong, первые результаты их работы будут видны только через пять – десять лет.

Кульпаш КОНЫРОВА

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Регион делает ставку на туризм
Новые вызовы и новые возможности
Меняя подходы к глобальному диалогу
Маленькая империя для больших начинаний
Объединенные творчеством
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В учеников надо верить!
Сердце отдаю детям
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Сделать правильный выбор
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Итоги встречи с «Реалом»
Хранитель народной мудрости
Ориентиры для модернизации страны
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Будни уникального путепровода
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Борьба с наркоманией дает результаты
Шахматная дипломатия в действии
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Количество сверхбогачей стремительно растет в мире
В Казахстане изменились правила работы товарных бирж
Гоночную трассу Формулы-1 могут построить в Alatau City
Нелегальные торговцы дизтопливом задержаны в Атырауской об…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]