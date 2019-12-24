Центры занятости должны заранее проработать вопросы назначения АСП в 2020 году – Мукушев

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область посетил центры занятости населения городов Караганда, Темиртау, где разъяснил новые правила назначения адресной социальной помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.
Свою программу в регионе вице-министр начал с посещения ЦЗН Темиртау и Караганды. В ходе бесед с сотрудниками центров занятости населения Мукушев подчеркнул, что они должны заранее проработать с гражданами вопросы назначения АСП в новом формате с 1 января 2020 года.
"Вы должны людям, претендующим на назначение адресной соцпомощи, четко разъяснять, что новый механизм АСП предусматривает комплексную господдержку. Это пособие для многодетных семей, адресная соцпомощь семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи менее 70% от регионального прожиточного минимума, и гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей", – сказал вице-министр.
Нариман Мукушев подчеркнул, что АСП будет назначаться ежеквартально.
"Очень важно, чтобы вы сейчас провели разъяснительную работу с получателями АСП и объяснили им, что назначенное АСП в текущем году, не важно на полгода оно назначалось или на год, действует до 31 декабря. В соответствии с законом, принятым Сенатом, с 1 января АСП будет назначаться по новым правилам. Соответственно все выплаты за этот год вы должны осуществить до конца месяца. Т.е. вы должны выплатить АСП за декабрь в этом году, а не в январе следующего года", – добавил он.
Вице-министр также отметил, что граждане, претендующие на АСП, должны будут подавать документы для ее назначения в 2020 году.
"Опять же надо объяснять, что не надо всем приходить 5 января, не надо создавать ажиотаж и очереди. Все успеют подать документы. В декабре людям будет выплачена АСП за ноябрь и декабрь, т.е. двойная сумма. Деньги у людей на руках будут. А в течение января, без суматохи все могут подать документы, чтобы уже в феврале получить соцпомощь за январь", – подчеркнул Мукушев.
В рамках двухдневной рабочей поездки в Карагандинскую область Нариман Мукушев также посетит ЦЗН городов Жезказган, Абай и Сатпаев, и проведет встречи с населением и работниками регионального управления координации занятости и социальных программ.
Разъяснительную работу с сотрудниками ЦЗН в регионах продолжит ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК Аида Курмангалиева, которая 25 декабря посетит центры занятости столицы и встретится с жителями Нур-Султана.
26 и 27 декабря первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Жилкибаев и председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев проведут разъяснительную работу в Шымкенте и Туркестанской области.
27 декабря в Восточно-Казахстанской области разъяснительную работу проведет вице-министр Ерлан Аукенов.
27 и 28 декабря о новых механизмах назначения АСП сотрудникам ЦЗН, работникам управления координации занятости и социальных программ и жителям Акмолинской области расскажет вице-министр Акмади Сарбасов.
Как сообщалось ранее, в рамках рабочих поездок заместителя Премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева в регионы министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов провел разъяснительную работу о новых механизмах назначения АСП с жителями Алматы, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областей, а также Шымкента.
Напомним, 12 декабря т.г. Сенат Парламента РК принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения", которым предусматривается внедрение новых механизмов оказания адресной соцпомощи с 1 января 2020 года.
Так, законом предусмотрено с 1 января 2020 года выплачивать госпособие семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге.
Новые подходы оказания АСП предусматривают: ежеквартальное назначение адресной соцпомощи; сохранение действующего порогового критерия для назначения АСП – среднедушевой доход на каждого члена семьи должен составлять менее 70% от прожиточного минимума; определение размера АСП для всех членов семьи как разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности; усиление требований к трудоспособным гражданам, в случае их отказа от трудоустройства выплата АСП будет прекращаться всей семье; увеличение срока проведения обследования материального положения семьи с 3 до 7 дней, с усилением роли участковых комиссий в этом процессе.
В рамках предоставления гарантированного социального пакета детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 6 лет будут обеспечивать продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.
Свою программу в регионе вице-министр начал с посещения ЦЗН Темиртау и Караганды. В ходе бесед с сотрудниками центров занятости населения Мукушев подчеркнул, что они должны заранее проработать с гражданами вопросы назначения АСП в новом формате с 1 января 2020 года.
"Вы должны людям, претендующим на назначение адресной соцпомощи, четко разъяснять, что новый механизм АСП предусматривает комплексную господдержку. Это пособие для многодетных семей, адресная соцпомощь семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи менее 70% от регионального прожиточного минимума, и гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей", – сказал вице-министр.
Нариман Мукушев подчеркнул, что АСП будет назначаться ежеквартально.
"Очень важно, чтобы вы сейчас провели разъяснительную работу с получателями АСП и объяснили им, что назначенное АСП в текущем году, не важно на полгода оно назначалось или на год, действует до 31 декабря. В соответствии с законом, принятым Сенатом, с 1 января АСП будет назначаться по новым правилам. Соответственно все выплаты за этот год вы должны осуществить до конца месяца. Т.е. вы должны выплатить АСП за декабрь в этом году, а не в январе следующего года", – добавил он.
Вице-министр также отметил, что граждане, претендующие на АСП, должны будут подавать документы для ее назначения в 2020 году.
"Опять же надо объяснять, что не надо всем приходить 5 января, не надо создавать ажиотаж и очереди. Все успеют подать документы. В декабре людям будет выплачена АСП за ноябрь и декабрь, т.е. двойная сумма. Деньги у людей на руках будут. А в течение января, без суматохи все могут подать документы, чтобы уже в феврале получить соцпомощь за январь", – подчеркнул Мукушев.
В рамках двухдневной рабочей поездки в Карагандинскую область Нариман Мукушев также посетит ЦЗН городов Жезказган, Абай и Сатпаев, и проведет встречи с населением и работниками регионального управления координации занятости и социальных программ.
Разъяснительную работу с сотрудниками ЦЗН в регионах продолжит ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК Аида Курмангалиева, которая 25 декабря посетит центры занятости столицы и встретится с жителями Нур-Султана.
26 и 27 декабря первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Жилкибаев и председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев проведут разъяснительную работу в Шымкенте и Туркестанской области.
27 декабря в Восточно-Казахстанской области разъяснительную работу проведет вице-министр Ерлан Аукенов.
27 и 28 декабря о новых механизмах назначения АСП сотрудникам ЦЗН, работникам управления координации занятости и социальных программ и жителям Акмолинской области расскажет вице-министр Акмади Сарбасов.
Как сообщалось ранее, в рамках рабочих поездок заместителя Премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева в регионы министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов провел разъяснительную работу о новых механизмах назначения АСП с жителями Алматы, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областей, а также Шымкента.
Напомним, 12 декабря т.г. Сенат Парламента РК принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения", которым предусматривается внедрение новых механизмов оказания адресной соцпомощи с 1 января 2020 года.
Так, законом предусмотрено с 1 января 2020 года выплачивать госпособие семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге.
Новые подходы оказания АСП предусматривают: ежеквартальное назначение адресной соцпомощи; сохранение действующего порогового критерия для назначения АСП – среднедушевой доход на каждого члена семьи должен составлять менее 70% от прожиточного минимума; определение размера АСП для всех членов семьи как разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности; усиление требований к трудоспособным гражданам, в случае их отказа от трудоустройства выплата АСП будет прекращаться всей семье; увеличение срока проведения обследования материального положения семьи с 3 до 7 дней, с усилением роли участковых комиссий в этом процессе.
В рамках предоставления гарантированного социального пакета детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 6 лет будут обеспечивать продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.