Центры занятости сами будут искать безработных и предлагать им меры поддержки – Дуйсенова
Жания Уранкаева
В рамках модернизации рынка труда в Казахстане будут внедрены новые подходы работы центров занятости. Их работники, не дожидаясь обращения граждан, будут самостоятельно искать безработных и предлагать им меры поддержки. Об этом в ходе отчетной встречи с населением заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам министра, следует признать, что в настоящее время преобладает заявительный принцип оказания услуг, когда государственную поддержку получают только те граждане, которые воспринимают свою ситуацию как трудную.
"Работа "по заявлению" предполагает, что трудная жизненная ситуация у человека уже сформировалась и ее разрешение требует существенных усилий. По экспертным данным, ежегодно в стране около 2 миллионов человек трудоустраиваются (сюда включаются и увольнение, и прием, и естественное движение трудовых ресурсов), из них только около 10 процентов проходят через центры занятости. В странах ОЭСР их доля в 2 раза больше. Это и есть тот стандарт, который мы должны достигнуть", – сказала Дуйсенова.
Глава МТСЗН РК сообщила, что в рамках реализации концепции проактивного Правительства будут изменены подходы оказания помощи гражданам в вопросах трудоустройства.
"В отношении службы занятости это означает, что центры занятости должны работать как их HR-службы, подбирающие им нужные кадры. А в отношении граждан – переходить от заявительного подхода к выявительной форме оказания услуг. То есть мы сами должны находить этих людей и доводить до них информацию о том, какие есть виды государственной поддержки для получения профессии или же для открытия собственного дела, и дать им возможность найти свою нишу на рынке труда", – призвала Тамара Дуйсенова.
Предлагаемые меры в пилотном режиме будут реализованы в текущем году центрами занятости в Астане, Алматы и Павлодаре, а с 1 января следующего года начнется внедрение новых подходов по всей республике.
Ранее Тамара Дуйсенова сообщила, что в ближайшие 5 лет рынок труда РК будет пополняться за счет безработных и самозанятых граждан.