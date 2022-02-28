Центры "защиты плода" создадут в областных перинатальных центрах Казахстана

В Казахстане в целях раннего выявления патологий у ребенка в период внутриутробного развития в областных перинатальных центрах республики будут созданы отделения «защиты плода», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«Планируется создание Республиканского центра «защиты плода» и соответствующих отделений в областных перинатальных центрах», - сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на расширенном заседании коллегии ведомства.

Также в 20 межрайонных больницах будут организованы родовспомогательные отделения третьего уровня перинатальной помощи.

В целом, в части организации методологического сопровождения будет усовершенствовано оказание медицинской помощи недоношенным новорожденным с последующим обеспечением катамнестического контроля.

Для раннего выявления врожденных пороков развития плода в Казахстане перейдут на новую современную методологию раннего пренатального скрининга.

Кроме того, будет усовершенствована функция пренатальной ультразвуковой диагностики. Планируется обучение дополнительно 100 специалистов пренатальной УЗИ диагностики, а также оснащение регионов аппаратами УЗИ экспертного класса УЗИ.