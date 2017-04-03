Цену льготного дизтоплива озвучили в Министерстве энергетики РК

Экономика
Азамат Сыздыкбаев
Рекомендуемая Минэнерго цена дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей на период проведения весенне-полевых работ составит 127 тысяч тенге за тонну. Об этом сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Законом не предусмотрено удешевление топлива, но за счет того, что отгрузка будет вестись, минуя АЗС, при текущей цене на заводе в 127 тысяч тенге за 1 тонну, по нашим прогнозам, сельхозтоваропроизводители могут уже с доставкой через сеть нефтебаз ориентироваться на цену от 117 до 123 тенге за литр. Таким образом, цена дизтоплива будет несколько ниже, чем на заправочных станциях, и на текущий момент она составляет 131 тенге за 1 литр", – сказал он.

Вице-министр подчеркнул, что самый большой объем поставок предусмотрен по Павлодарскому НПЗ.
  
"Предусматривается объем в 375 тысяч тонн, в том числе по Атыраускому НПЗ – 79 тысяч тонн, по Павлодарскому НПЗ – 233 тысячи тонн, по Шымкентскому НПЗ – 63 тысячи тонн. Небольшой объем Шымкентского НПЗ связан с тем, что с 20 марта там проходит капитальный ремонт, завод завершает окончательные работы по первому этапу модернизации", – пояснил Магауов.

Он также заверил, что на данный момент на отечественном рынке отсутствуют риски дефицита дизтоплива, поскольку его запасы в этом году существенно выше, нежели в 2016. Вице-министр добавил, что основной объем отгрузки дизтоплива ожидается в апреле – мае.

"Касательно объемов мы не видим рисков для того, чтобы на рынке образовался дефицит дизтоплива. В сравнении с прошлым годом запасы выше примерно на 100 тысяч тонн. Предполагается, что основной объем отгрузки пройдет в апреле – мае. Для того чтобы цена дальше не увеличивалась, Правительство приняло решение об отмене увеличенного акциза – с 1 апреля акциз должен был составить 9 300 тенге за тонну. Таким образом, акциз останется на прежнем уровне", – отметил вице-министр.

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