Цену сохраним, зарплату – поднимем

Благодаря поддержке государства в конце прошлого года мы запустили еще одну птицефаб­рику в селе Кызыл-жар Толебийского района. Инвестиции в проект составили 300 млн. тенге. Объект вошел в Государственную программу форсированного индустриально-инновационного развития. Комплекс состоит из трех производственных зон, включая инкубатор на 150 тыс. яиц, цех по выращиванию молодняка, в котором установлено современное немецкое оборудование, а также промышленный цех по производству инкубационных яиц от кур современного голландского высокопродуктивного кросса «Хайсеке Браун». От каждой такой несушки можно получить до 325 яиц в год. Внедрение инноваций в производство и высокопродуктивных кроссов позволяет полностью обеспечить потребность населения региона этим популярным видом продукции по прежним ценам.

Но это не значит, что сотрудники предприятия не смогут получить прибавку к своей заработной плате. Мы понимаем и разделяем озабоченность Президента страны, который призвал не только не допустить всплеска инфляции, но и принять меры по социальной поддержке населения. На заседании наблюдательного совета АО «Шымкент-кус» принято принципиальное решение о повышении заработной платы сотрудникам, а их у нас свыше 500 человек. Сейчас экономическая служба занята проведением специальных расчетов, после завершения которых мы сможем объявить нашим работникам о том, на сколько мы поднимем заработную плату. Думаю, что нашу инициативу поддержат и другие предприятия Южного Казахстана, приняв решение оптимизировать расходы и поддержать свои трудовые коллективы.

Абилкасым ДОСБОЛОВ,

председатель наблюдательного совета АО «Шымкент-кус»