Экономика
Цены давят на бизнес и бюджет
Юлия Пулина

В Жезказгане состоялась первая встреча предпринимателей с акимом области Улытау Бериком Абдыгалиулы и  представителями РПП «Атамекен».

Во встрече представителей бизнеса и органов власти, организованной по инициативе НПП «Атамекен», приняли участие более 90 предпринимателей.

Как отметил глава региона Берик Абдыгалиулы, диалог с предпринимателями – первое масштабное мероприятие, организованное в области с момента ее создания. Предваряя встречу, региональная палата совместно с деловыми людьми провела масштабную работу по выявлению наболевших проблем. Сформирован пул проблемных вопросов и предложений.

Как сообщил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Тимур Нахипбеков, по данным областного представительства палаты, в регионе зарегистрировано 14 619 субъектов предпринимательства, в том числе около 9 тыс. индивидуальных предпринимателей и 3 тыс. фермеров.

В первую очередь бизнесмены предложили обсудить вопросы, касающиеся роста цен на сырье и материалы. По их словам, строи­тельные компании заключают договоры государственного закупа товаров и услуг по одной цене, но пока идет подготовка к работе, стоимость «взлетает» – и приходится подавать заявку на корректировку сметы.

Мировой рост цен негативно влияет не только на бизнес, но и давит на местные бюджеты, отметил аким области Улытау Берик Абдыгалиулы.

– Из-за удорожания ряда товаров и услуг у нас приостановлена работа на нескольких объектах. В Сатпаеве, к примеру, «застряло» строительство канализационных сетей. Проект подорожал на целый миллиард тенге, – отметил он.

Кроме того, приостановлена работа по газификации Жезказгана. После корректировки дополнительная нагрузка на местный бюджет составит около 600 млн тенге. Аналогичная ситуация складывается со строи­тельством школы в поселке Теректы.

По словам Берика Абдыгали­улы,­ это также проблемный объект, который уже год как должен был начать функционировать. А пока дети учатся в одной части аварийного здания старой школы. На повестке дня находятся и вопросы, касающиеся возведения объектов в сфере водоснабжения, ведь сегодняшняя цена на стройматериалы уже не соответствует указанной в тендере смете.

– Приостановлена реализация важнейших проектов, призванных улучшить качество жизни населения, – подчеркнул аким.

По его словам, с учетом роста цен на продукты школьные столовые, работающие по договору с акиматом, не могут обеспечить достаточный рацион ребенка за 300 тенге и предлагают увеличить его стоимость до 400 тенге, чтобы не страдало качество питания.

Глава области уверен, что следует проработать автоматическую индексацию: ценовые изменения не должны влиять на строительство или реализацию проектов. Выход из создавшегося положения он предлагает найти совместными усилиями с предпринимателями.

Председатель Ассоциации предпринимателей-промышленников Жезказганского региона Лариса Гелисханова рассчитывает на улучшение дел с приходом нового руководства области.

– Нужно признать, что климат для МСБ в регионе неблагоприятный. Новые производственные объекты не создаются, уже существующие не готовы расширяться, – отметила она.

Ассоциация действует с 2011 года при поддержке руководства градообразующих промышленных предприятий. В нее входят предприниматели, которые ориентированы на производство. Их доля налогов в бюджете за прошлый год составила 4 млрд тенге. Тем не менее существует ряд проблем, которые требуют решения не только на уровне акимата области, но и Правительства.

Совместно с РПП «Атамекен» ассоциация готовит проект, который мог бы помочь МСБ. В числе предложений – сотрудничество с градообразующими и системообразующими предприя­тиями по импортозамещению, проработка вопроса о заключении долгосрочных договоров. Товаропроизводители рассчитывают на специальные квоты для закупа сырья и материалов казахстанского производства, а также на налоговые льготы для тех, кто выпускает импортозамещающую или экс­портную продукцию.

– В Жезказгане производится медь, но на месте купить ее мы не можем – только через Лондонскую биржу. Да и предпринимателей, которые бы использовали отечественный металл, нет. А ведь это перспектива для создания новых предприятий, хотя бы сувенирной продукции, – отметила Лариса Гелисханова.

Аким области согласился с доводами представителей ассоциации производственников.

– Крупнейшая компания регио­на, объединяющая ряд градообразующих предприятий, размещает заказы в области всего на 19% от общего закупа. Однако у производства, – заметил Берик Абдыгалиулы, – весьма высокие требования к качеству местного содержания.

В ходе встречи предприниматели озвучили наболевшие воп­росы, связанные с госзакупкам и реализацией государственных жилищных программ, обсудили перспективы развития туризма. При этом пришли к общему мнению о необходимости создания строительного кластера. Часть вопросов касалась тарифов на электроэнергию и процентных ставок льготного кредитования.

Поддержкой Берика Абдыгалиулы заручились предприниматели, которые намерены открыть завод металлокерамики и выпускать до 10 млн штук кирпича в год. Предприятие по производству огнеупорных материалов до этого с городскими властями не сотрудничало, но с образованием области назрела большая потребность в стройматериалах.

Поддержку получила и предприниматель-садовод Зарина Нурманбаева.

Всего за 2 года с помощью инновационных технологий девушка превратила заболоченный учас­ток почти бесплодной земли в Жезказгане в питомник для деревьев и кустарников. Чтобы растения приживались, привозила грунт из разных регионов страны – Алматы, Нур-Султана, Туркестана, удобряла перегноем, разводила калифорнийских червей и установила экономный полив. Дело пошло, и теперь на ее небольшом земельном участке растут культуры, которые в нашем регионе в принципе не приживаются из-за сурового климата.

Когда же предпринимательница решила расширить участок и подала заявку в городской акимат, ей отказали, а потом и вовсе уведомили, что отберут освоенный клочок земли, посоветовав выбрать другое место.

– Уже в сентябре должна поступить партия саженцев – до 500 видов, – возмутилась Зарина Нурманбаева. – Думала, выращу – продам. А теперь все дело на грани. У нас не чернозем, чтобы так вот запросто можно было переехать с участка на участок. Что теперь будет с моими вложениями?

Берик Абдыгалиулы пообещал предпринимательнице полную поддержку. Перед руководством области и города поставлена задача по созданию зеленого пояса вокруг города для решения части экологических проблем, а также озеленения парковых зон, аллей, дворов и улиц городов и поселков.

Все вопросы взяты на контроль акимата и палаты предпринимателей, заверила руководитель представительства НПП «Атамекен» в области Улытау Гульмира Каженова.

– Подобные встречи с участием акима, руководителей областных контрольно-надзорных органов и предпринимателей создают благоприятную среду для развития бизнеса: деловые люди получают возможность озвучить проблемы, пожаловаться на неправомерное преследование и необоснованные проверки, а госорганы могут разъяснить бизнесу свои требования. Найденные точки соприкосновения откроют новые возможности для экономического развития регио­на, – резюмировала она.

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