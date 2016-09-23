Цены на алкогольную продукцию в Казахстане повысят на 45% в 2017 году

В следующем году акцизы на спиртное вырастут на 45%, передает Kazpravda.kz.
" В целях реализации Указа Президента РК от 26 июня 2013 года № 590, в части усиления фискальной функции акцизов на алкогольную продукцию, табачные изделия и нефтепродукты предлагается поэтапное повышение акцизов", – сказал министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев на конференции в Астане по вопросам налогообложения.
Так, предлагается установить акциз на алкогольную продукцию: в 2017 году – 2 000 тенге за литр, прирост в сравнении с предыдущим годом – 45%. В 2018 году – 2 275 тенге (прирост 14%), и в 2019 году – 2 550 тенге (прирост 4%).
Он также отметил, что в целях избежания двойного налогообложения и усиления конкурентоспособности отечественных производителей при экспорте алкогольной продукции предлагается установить нулевую ставку акциза на этиловый спирт, реализуемый или используемый для производства алкогольной продукции.