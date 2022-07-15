Цены на бензин Аи-95 больше не регулируются в Казахстане

Цены на бензин марки Аи-95 больше не регулируются государством. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК, передает Kazpravda.kz.

"Из перечня нефтепродуктов исключено государственное регулирование цен на бензин марки Аи-95, так как при производстве Аи-95+ и выше требуется больший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов бензинов. Цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составят 187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся на прежнем уровне – 182 тг./литр. Корректировка цены в двух областях связана с логистическими затратами из-за удаленности розничных реализаторов от заводов-производителей нефтепродуктов.