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Энергетика
Цены на дизтопливо завышали поставщики в Павлодарской области

В Павлодарской области в отношении трех поставщиков нефтепродуктов возбуждены административные производства из-за продажи топлива по завышенной цене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана.

Так, ИП "Алиев В.Г.", ИП "Александров И.М." и ТОО "Проектно-строительная компания "ГРАНД" в Павлодаре реализовывали дизельное топливо по завышенной цене, нарушая пункт 3 статьи 14 Закона РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов".

Департамент КРЕМ в отношении правонарушителей возбудил административные производства по части 1 статьи "Превышение предельных цен реализации нефтепродуктов, товарного и сжиженного нефтяного газа, на которые установлено государственное регулирование цен". Санкция данной статьи предусматривает штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 100 МРП, что составляет 306 300 тенге, на субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП (612 600 тенге).

Материалы по делу направлены на рассмотрение в суд.

"Следует учитывать, что за повторное правонарушение, совершенное в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрен штраф в размере 100% от дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения, с приостановлением действия либо лишением свидетельства об аккредитации.

Субъектам предпринимательства, осуществляющим розничную реализацию нефтепродуктов, следует строго соблюдать требования законодательства в области реализации нефтепродуктов и не допускать реализацию выше установленных предельных цен", – предупредили в ведомстве.

Потребителям же при столкновении с фактами превышения цен на ГСМ нужно обратиться в департамент КРЕМ с заявлением и подтверждающими материалами.

 

 

 

 

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