Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Цены на газ для новых стратегических объектов будут формироваться из себестоимости поставки. Соответствующие поправки по вопросам недропользования, газа и газоснабжения принял Сенат Парламента РК на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, для обеспечения стабильного газоснабжения на внутреннем рынке страны, а также уровня цен на газ, с принятием законопроекта предельная цена на товарный газ для новых стратегически важных инвестиционных проектов и вновь введенных электростанций, использующих товарный газ в качестве топлива для производства электрической энергии, будет формироваться из себестоимости поставки газа и минимальной нормы рентабельности национального оператора, составляющей семь процентов.
Наряду с этим, вводятся нормы, направленные на расширение и повышение эффективности использования природного газа в качестве топлива.
Документом дополняются компетенции уполномоченных органов по утверждению перечня инвестиционных проектов по производству нефтехимической продукции, а также предельной цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов и потребителей, включенных в перечень электростанций, и другие.