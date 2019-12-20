Цены на газ для новых стратегических объектов будут формироваться из себестоимости поставки
Лаура Тусупбекова
Цены на газ для новых стратегических объектов будут формироваться из себестоимости поставки. Соответствующие поправки по вопросам недропользования, газа и газоснабжения одобрил Сенат Парламента РК в первом чтении, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к документу, для обеспечения стабильного газоснабжения на внутреннем рынке страны, а также уровня цен на газ, с принятием законопроекта предельная цена на товарный газ для новых стратегически важных инвестиционных проектов и вновь введенных электростанций, использующих товарный газ в качестве топлива для производства электрической энергии, будет формироваться из себестоимости поставки газа и минимальной нормы рентабельности национального оператора, составляющей семь процентов.
Наряду с этим, вводятся нормы, направленные на расширение и повышение эффективности использования природного газа в качестве топлива.
Документом дополняются компетенции уполномоченных органов по утверждению перечня инвестиционных проектов по производству нефтехимической продукции, а также предельной цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов и потребителей, включенных в перечень электростанций, и другие.