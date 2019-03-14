Цены на лекарства в Казахстане будут меняться дважды в год

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В рамках регулирования цен на лекарства Министерство здравоохранения РК будет дважды в год устанавливать цены на препараты. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных Коммуникаций сообщила председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Предельные цены Министерство здравоохранения будет устанавливать дважды в год, это будут январь и июль месяцы, не позднее 10 числа, что даст возможность компаниям проводить корректировку цены также дважды в год", - сообщила Бюрабекова.
В настоящее время СК "Фармация" разработаны правила регулирования цен, содержащие гибкие регрессивные наценки оптовые и розничные, которые позволят в последующем сформировать предельные оптовые и розничные цены для реализации препаратов в стране.
"На сегодняшний день также предусмотрена норма в административном кодексе за нарушение и превышение предельных цен, которые будут установлены Министерством здравоохранения. Это будут штрафы, которые варьируются от 70 МРП до 1000 МРП - в зависимости от категории субъекта, вплоть до приостановления лицензии на фармацевтическую деятельность", - сказала Бюрабекова.
Она также отметила, что регулирование цен на лекарства начнется уже в апреле текущего года.
"Нами сейчас ведется работа, до того, как вступит данный закон в силу, по актуализации данных – на какие препараты у нас уже имеются зарегистрированные цены, так как ранее мы имели компетенцию по регулированию цен для закупа в рамках ГОБМП. А также анализируем те инвойсы, которые предоставляет компания при проведении оценки безопасности и качества. Как, например, у нас сейчас зарегистрировано около 8 тысяч лекарственных средств, и на сегодняшний день мы имеем уже 5 500 цен на лекарственные средства", - заключила председатель Комитета фармации МЗ РК.