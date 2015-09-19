Цены на лекарства в Казахстане могут взлететь на 40%

Экономика
В Казахстане могут вырасти цены на импортные лекарства — в среднем на 35-40%. По словам экспертов, аптеки будут закупать препараты уже по новым ценам и, естественно, не смогут отпускать их себе в убыток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал Алматы".

"То, что у нас сейчас есть, это то, что уже закуплено, оно пока по той цене продается. Но уже идут новые партии, поэтому, естественно, как доллар делает скачки, так и у нас цены растут. Люди работают, они не могут продавать ниже, чем купили", — сказала президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Зурият Сыбанкулова.

Подорожать могут и отечественные лекарственные препараты, так как компоненты, тара и даже этикетки некоторых производителей закупаются за рубежом. Между тем, согласно меморандуму, заключенному акиматами Астаны и Алматы с фармацевтами, цены на 200 наименований социально значимых лекарств должны остаться прежними.

Популярное

Все
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Озвучены результаты exit poll института "Открытое общество"
Реформы, многовекторность и единство целей
Желая облегчить жизнь травмированным людям, сельский учитель физики научился изготавливать механические 3D-протезы рук и ног
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Национальным бюро переводов по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева подготовлено первое издание казахско-английского и англо-казахского словаря Oxford, содержащего 60 тысяч слов
Опубликовано расписание трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Казахстане
Офицерская честь и служение Отечеству
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 ноября
Учителя с большой буквы
Оценка международных наблюдателей: все нормы соблюдены
В защиту женщин
Озвучены предварительные итоги выборов президента Казахстана
О серьезном и не только – в режиме онлайн
Подходи, народ, автобус идет!
Образ Батыра – в сердцах земляков
Землетрясение почувствовали жители Алматинской области
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Президент , Экономика , Видеогалерея
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезен…
Экономика
McDonald's временно закрывает свои рестораны в Казахстане
Сенат , Экономика
Казахстан возьмет заём у МБРР для финансирования дефицита б…
Правительство , Экономика
О цифровизации торговли высказался Жумангарин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]