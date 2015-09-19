Цены на лекарства в Казахстане могут взлететь на 40%

В Казахстане могут вырасти цены на импортные лекарства — в среднем на 35-40%. По словам экспертов, аптеки будут закупать препараты уже по новым ценам и, естественно, не смогут отпускать их себе в убыток, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал Алматы
".
"То, что у нас сейчас есть, это то, что уже закуплено, оно пока по той цене продается. Но уже идут новые партии, поэтому, естественно, как доллар делает скачки, так и у нас цены растут. Люди работают, они не могут продавать ниже, чем купили", — сказала президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Зурият Сыбанкулова.
Подорожать могут и отечественные лекарственные препараты, так как компоненты, тара и даже этикетки некоторых производителей закупаются за рубежом. Между тем, согласно меморандуму, заключенному акиматами Астаны и Алматы с фармацевтами, цены на 200 наименований социально значимых лекарств должны остаться прежними.