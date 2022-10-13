Цены на продукты продолжают расти в Казахстане

За прошедшую неделю наблюдается рост цен на социально-значимые продовольственные товары, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный телеграм-канал Бюро национальной статистики АСПР РК.

По данным бюро, за последнюю неделю продукты в Казахстане подорожали на 0,2%, с начала месяца на 0,3%, а с начала года – на 19,8%.

Эти показатели выше аналогичного периода прошлого года на 4,1%, отметили в ведомстве.

В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований продовольственных товаров.

Так, за прошедшую неделю подорожали: мука, І сорт – на 1,7%, яйца, І категория – на 1,3%, рис – на 1,3%.

За этот же период подешевели: лук – на 1,9%, морковь – на 2,2%, капуста – на 2,4%.