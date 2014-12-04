Цены на промпродукцию снижаются

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Алина ПАК
Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
В прошедшем месяце уменьшение цен отмечено на конденсат газовый – на 9,9%, нефть – на 6,5%, пропан и бутан сжиженные, уголь – по 2,3%, металлические руды – на 2%, газ природный – на 1,3%.
Цены на прокат черных металлов стали ниже на 6,5%, благородные металлы – на 2,9%, ферросплавы – на 2,1%, медь – на 0,9%, цинк – на 0,4%, на свинец – выше на 11,4%, алюминий – на 0,3%.
Снижение цен наблюдалось на мясо птицы – на 4,6%, муку ржаную – на 0,9%, их повышение: на крупу гречневую – на 17,7%, макаронные изделия и рыбу – по 1,1%, растительное масло – на 0,8%, хлеб – на 0,6%, сахар – на 0,3%.

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