Цены на промпродукцию снижаются Свежий выпуск 593 Алина ПАК

Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В прошедшем месяце уменьшение цен отмечено на конденсат газовый – на 9,9%, нефть – на 6,5%, пропан и бутан сжиженные, уголь – по 2,3%, металлические руды – на 2%, газ природный – на 1,3%.

Цены на прокат черных металлов стали ниже на 6,5%, благородные металлы – на 2,9%, ферросплавы – на 2,1%, медь – на 0,9%, цинк – на 0,4%, на свинец – выше на 11,4%, алюминий – на 0,3%.

Снижение цен наблюдалось на мясо птицы – на 4,6%, муку ржаную – на 0,9%, их повышение: на крупу гречневую – на 17,7%, макаронные изделия и рыбу – по 1,1%, растительное масло – на 0,8%, хлеб – на 0,6%, сахар – на 0,3%.



