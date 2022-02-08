Экономика
Цены на сырой и товарный газ зафиксируют до 1 января 2024 года в Казахстане
Ораз Диасов
Премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства рассказал, какие меры будут приниматься для стабилизации социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава кабмина сообщил, что по итогам социально-экономического развития в 2021 году рост ВВП составил 4%. Основным фактором устойчивого экономического роста стал реальный сектор. Объем промышленного производства увеличился на 3,8%. Без учета горнодобывающей промышленности инвестиции в основной капитал увеличились на 9,5%. А прямые иностранные инвестиции за 9 месяцев прошлого года увеличились примерно на 50% - до 18,8 млрд долларов.

«Трагические события января этого года внесли коррективы в план социально-экономического развития страны. В целях стабилизации социально-экономической и общественно-политической ситуации с начала текущего года Вы (обращается к Президенту - прим. авт.) дали Правительству 108 неотложных и планомерных поручений. На сегодня выполнено 44 задания», - отметил он.

Так, по его словам, по направлению «Обеспечение макроэкономической стабильности» Правительство сконцентрируется на реализации Комплекса мер по контролю и снижению инфляции, совершенствовании тарифной политики, обеспечении финансовой дисциплины и прозрачности. А для насыщения внутреннего рынка и недопущения их дефицита будет увеличено производство социально значимых продовольственных товаров. Также будет реализован первый этап создания Национальной товаропроводящей системы.

«Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн. Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года», - сообщил Смаилов.

В то же время, добавил он, в рамках мероприятий по совершенствованию тарифной политики будут приняты законодательные меры по повышению прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и обеспечению контроля за реализацией ими инвестиционных программ.

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